¿La moral es un árbol que da moras?

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

La prudencia del Derecho (Iuris prudentia = jurisprudencia), como todo juicio prudencial, implica siempre un saber conocer, pero su verdad propia no consiste en conocer lo que es, sino en dirigir lo que debe hacerse. De aquí que, en diversas ocasiones, hayamos escrito sobre la fuerza directiva de los textos legislativos.A partir de aquí, se comprende mejor que interpretar en derecho es desentrañar el sentido del texto de la ley y no sólo ni únicamente su significado. Al respecto, los doctrinarios plantean un problema delicado: aquello que debe hacerse aún no es (aún no existe). ¿No existe ni siquiera en potencia? ¿No existe como posibilidad de ser en los humanos, mujeres y hombres?Se pone a consideración del lector la siguiente creencia, hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos.Una auténtica democracia no es sólo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del bien público como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad.En política, sin embargo, todo es riesgo, pues apelar a criterios morales, podría arrojarnos en brazos del utilitarismo pragmático: “No hay más verdad que el buen éxito en el trato con las cosas”. Si con la apelación a valores morales, alguien se atreviera a interrogar ¿Qué es la moral? Con la jerga de algunos actores políticos, no faltaría quien alegara que “La moral es un árbol que da moras”.Sin más rodeos, el comentario, con tintes metajurídicos, se levanta porque pretendemos, una vez más, lo hemos intentado en ocasiones anteriores, explicar, entender y aplicar el siguiente texto de la Ley suprema de México: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas...” (Artículo 41, párrafo tercero).Explicamos que el texto, mirado desde arriba, desde la perspectiva del órgano constituyente, es una orden, un mandato de quien ejerce el poder. Mirado desde abajo, desde el ojo del gobernado, el texto es una norma, una regla del comportamiento que impone deberes y confiere derechos.No obstante, la interpretación plena del texto constitucional reclama saber sobre su aplicación. Así nos situamos, ya no en la perspectiva del gobernante y del gobernado, sino en el punto de vista de la sociedad mexicana en su totalidad. En México, ¿La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas?Aunque con propósitos distintos a los nuestros, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, revisa y copia aquello que ha sucedido en la historia de las elecciones en México y mediante una contra toma, empleando el lenguaje coloquial, muestra los atentados inmorales y delictivos contra la libertad, autenticidad y periodicidad de las elecciones en México:Acarreo, actas ilegibles, alquimia electoral, anulación de voto, o marcación de voto en blanco, caída del sistema, carrusel, casillas fuera de sección, casillas itinerantes, casillas madrugadoras, casillas zapato, fraude del padre amaro, fraude cibernético, infomercial electoral, operación tamal, ratón loco, resurrección de los muertos, robo de urna, robo hormiga, sustitución de funcionario de casilla, tacos de votos, tianguis de votos, tianguis de credenciales, tinta deleble, terrorismo electoral, terrorismo electoral, urnas embarazadas.En apretada síntesis, la inmoralidad electoral se manifiesta en dos expresiones: 1) fraude electoral; 2) compra y coacción del voto.Así arribamos al terreno sinuoso de la libertad de las elecciones y de la autenticidad de las mismas. Incluso la periodicidad de los comicios puede contemplarse como una cuestión conflictiva. Pregúntesele a cualquier filósofo de la historia sobre los líos de la periodización.Puestos en la orilla del precipicio de las circunstancias concretas, al interpretar el texto constitucional, apelamos a la autoridad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21. Allí pueden leerse los siguientes puntos:Solamente es necesario superar una falacia denominada Argumentum ad verecundiam. Se trata de un argumento falso que se toma por válido, ya que es defendido por una autoridad. En el caso, es propuesto y defendido por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Logramos salvar el argumento falso, pero persuasivo, gracias a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un valor moral y no legal.A este respecto, un doctrinario declara: “La Declaración no es un tratado, pues se adoptó como una resolución sin carácter de obligación legal. Su objetivo consistió en ofrecer un catálogo común entre estados sobre los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en su contenido.” La falta de un carácter jurídicamente vinculante no hacer perder a la Declaración su importante valor moral.Al construir este escrito nos percatamos de la necesidad de invitar a un filósofo real para entablar una conversación sobre el tema. Pero, como suele suceder, lo urgente no deja tiempo para lo necesario y, entonces, el comentario se quedó en el campo de la reflexión individual.El confinamiento, resultado de la pandemia COVID –19, hace frecuentes estas jugarretas, al extremo de que llegamos a considerar (además de lo que pudiera tener de locura que, al fin y al cabo “de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco”), si estábamos cayendo en una osadía. ¿Es un atrevimiento querer hablar de tú a tú con los amigos de la sabiduría?Guillermo Nicolás, filósofo de verdad, nos dio la calma, pues admite que podemos hacer preguntas: “Bajo la balumba de sus preocupaciones materiales, y en medio de su ruido ensordecedor –ruido estrictamente parásito-, el hombre de la calle no vive del todo sordo a estas dramáticas e inapagables voces del espíritu. En los breves paréntesis de silencio y reflexión que pespuntean su existencia, el filósofo que vive alojado en el fondo de cada hombre se incorpora y comienza a hacer preguntas.”