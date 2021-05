“La planilla no es mía”, dice Ahued; no apoyará a quien violente a mujeres

Al asegurar que no respaldará a personas acusadas de agredir a las mujeres, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” por la Alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo desconocer el caso de Daniel Castro Girón, integrante de su planilla que busca la Regiduría y que en 2020 fue detenido por golpear a su pareja.



El morenista incluso afirmó que él no conoce a todos de los que se inscribieron en la planilla pues no es suya.



“Yo no conozco quiénes se inscribieron en su totalidad. Cada quién es responsable de su prestigio, de sus actos, yo no puedo acusar a nadie porque no tengo conocimiento de lo que me dicen. Cada funcionario público de los Gobiernos estatales y municipales son responsables de su vida privada, pero también de las consecuencias. Las planillas no son mías, no soy dueño de una planilla, ellos son candidatos que votará la gente por ellos", dijo.



Castro Girón, candidato de MORENA a Regidor por Xalapa fue detenido en febrero del 2020 por golpear a su pareja, lo que ocasionó que fuera destituido como Director del C4 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



En entrevista, garantizó que no apoyará a nadie que enfrente una acusación de este tipo.



“Yo no voy a respaldar a personas acusadas, imagínese, sería yo delincuente, no me dedico a delinquir y yo tampoco levanto falsos”, dijo el Senador con licencia.



Puntualizó que si algún aspirante tiene algo que atender con la Ley, será responsabilidad de la autoridad poner cartas en el asunto.



“Si alguien tienen algo que atender, que la ley y la autoridad lo atraiga. Yo no soy tapadera de nadie ni lo voy a ser”, dijo.