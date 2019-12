“La Rama”, una tradición que se niega a desaparecer en Nogales

La tradición de cantar la rama no ha muerto, por el contrario, señalan padres de familia, maestros y líderes sociales.



Sirve para integrar a vecinos, familiares y conocidos, en una temporada en la que predomina la reconciliación y el buen trato.



Aunque la forma de cantar las rimas y los instrumentos siguen siendo corcholatas aplastadas o guitarras, son bien recibidas cada año. Por eso se les ve en dúos, tercias o grupos de hasta 10 personas, quienes van portando un trozo de Rama de algún árbol, adornada con globos y serpentinas.



En lo anterior, coincidió Don Salomón Domínguez Urrutia, excomisariado ejidal de la congregación Ojo Zarco, quien recuerda que hasta hace 40 años los niños podían salir libremente a cantar en calles de diversas colonias. Hoy en día, los niños no salen si no van acompañados de un adulto.



"La situación es simple. La inseguridad predomina y genera incertidumbre entre los padres de familia, por eso hoy en día se les permite la salida acompañados de adultos en recorridos breves", señaló.



Sin embargo, reconocen que esta tradición lleva un canto de esperanza por la llegada de la Navidad y se canta durante 9 días a partir del 16 de diciembre y hasta el 24, en el que chicos y grandes disfrutan de un momento en compañía de su familia.



Quienes reciben a los peregrinos en su vivienda, dijo, al abrir la puerta les ofrecen dulces, frutas o dinero, lo cual representa la reconciliación, paz y armonía social, por lo cual recomendó abrirles la puerta para que esta tradición persista por el nacimiento de Cristo Jesús.