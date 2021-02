“Lamentable” que ciencia y expertos sean accesorios para diputados, critica rectora

El conocimiento científico que se genera en el país debe sistematizar su presencia en la Cámara de Diputados para que los legisladores tomen decisiones basadas en los aportes de especialistas, recalcó Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana (UV), en el Foro Nacional de Asesoramiento Científico al Parlamento, efectuado virtualmente el miércoles 10 de febrero desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.



Este miércoles se publicó en Universo la participación de la rectora de la máxima casa de estudios de Veracruz en la mesa “La relación entre ciencia y política en el Congreso”, organizada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.



“Las y los científicos mexicanos no han sido lejanos ni ajenos al proceso legislativo, sus voces se publican todos los días en la prensa nacional e internacional, argumentando respecto a temas que se discuten en el Congreso”, recordó.



Asimismo, reconoció la importancia de sistematizar esta presencia ya que, subrayó, es “lamentable que las opiniones de los expertos no sean determinantes del voto y resulten accesorios a la toma de decisiones”.



Abogó para que el conocimiento científico devenga en la toma de decisiones, “debe tener un peso en su gestión, no habrá ningún cambio si los legisladores no se informan científicamente y en particular ante el cúmulo de información falsa que se transmite en las redes sociales”.



La Rectora precisó que “toda iniciativa que acerque a los académicos y a los legisladores es loable, pero no habrá ningún cambio mientras los legisladores no se informen a partir del conocimiento científico y veraz para articular sus intervenciones y decidir la dirección de su voto; esta práctica, de llevarse a cabo, obligará a los legisladores que no compartan su visión a recurrir también al conocimiento científico que lo respalde o a ver gravemente mermada la credibilidad de su discurso”.



En el evento se escucharon las voces de científicos de diversas instituciones del país, así como de los diputados federales



No obstante, señaló que “el acercamiento de los académicos al Poder Legislativo no debe depender del debilitamiento de los centros de estudio del país; el gasto en tales centros y en universidades públicas es un gasto sumamente eficiente y conociendo la calidad y buena fe de los legisladores que tenemos, auguro el mejor de los éxitos a los acercamientos de la ciencia a la política y a la legislación en la materia”.



Recordó que la reciente desaparición de los fideicomisos a los centros de investigación, que no correspondió a un aumento de sus presupuestos, resultó una medida tomada por posicionamientos políticos que no escucharon las voces claras de los científicos, no consideraron la afectación a proyectos de investigación relevantes.



”México tiene un cuerpo de investigación robusto en todas las disciplinas y una voluntad en todas las instituciones de investigación públicas (que incluye a las universidades), las cuales sin duda somos las que más y mayor calidad generamos en conocimiento”, abundó.



“Estoy convencida de que las ciencias sociales y humanísticas deben estar presentes en toda toma de decisiones; cada iniciativa tiene efectos sociales y éstos no deben soslayarse. Recibo con entusiasmo esta iniciativa y expreso que, además del asesoramiento mismo en el Congreso, la voz de los universitarios, solidaria y generosa, se suma, ha estado y estará siempre presente para apoyar al Congreso de la Unión y los congresos locales, así como a los otros dos poderes en los tres niveles de gobierno para una mejor toma de decisiones, con responsabilidad, frente al pueblo que los eligió como representantes y que habrá de ser quien asuma los efectos de su gestión”, concluyó la Rectora.



En el foro también participaron la diputada María Marivel Solís Barrera; Ana Cecilia Noguez Garrido, directora del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Alma Cristal Hernández Mondragón, directora de Ciencia, Centros y Transferencia de Conocimiento del Gobierno de la Ciudad de México; el diputado Brasil Alberto Acosta Peña; William Lee, coordinador de Investigación Científica en la UNAM; la diputada Martha Angélica Tagle Martínez;

José Mustre de León, director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav); el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo y Juan Silvestre Aranda Barradas, secretario de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN).