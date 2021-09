“Las campanas doblan por ti”: a los diputados de Veracruz

Nos convocan y nos contagian la alegría de ser llamados para encontrarnos con los hermanos y hacer realidad el sueño de Jesús de estar unidos. ¡Cuánto las echamos de menos durante los meses más críticos de la pandemia! porque, aunque en otros tiempos no siempre acudimos a la cita a la que el cielo nos convoca, nos recuerdan en medio de las prisas ese llamado superior que llega hasta la conciencia.Al escuchar el tañer de las campanas tomamos conciencia de un llamado sobrenatural para reunir a la familia, para hacer comunidad y para afianzar los lazos de amistad con los demás.Siempre girando en torno a Dios, el tañer de las campanas nos llena de gozo cuando acudimos para compartir la alegría de los novios que se van a casar, la fe de unos padres que bautizan a sus hijos, la ilusión de una quinceañera que se siente bendecida, la alegría de los matrimonios y las familias que encuentran muchos motivos para mostrar su gratitud a Dios y la fidelidad del pueblo de Dios que alaba el bendito nombre del Señor.Pero las campanas nos anuncian también momentos delicados cuando doblan por los difuntos y cuando en su triste tañer nos suplican no ser indiferentes ni pasar por alto el dolor de los demás. Las campanas a duelo acogen nuestro dolor y nos hacen sentirnos abrazados por el cielo y la comunidad, cuando necesitamos el consuelo ante el sufrimiento por la partida de nuestros seres queridos.El tañer de las campanas a duelo nos hace sentir la delicadeza con la que Dios se acerca a nosotros en los momentos de dolor, haciéndonos sentir comprendidos y amados porque el cielo no pasa por alto nuestras penas.La muerte llega de manera sorpresiva e inesperada, pero por el procedimiento de los legisladores de Veracruz la muerte llegará de manera provocada para quitar la vida violentamente a los niños en los términos que plantea la despenalización del aborto en Veracruz.El día 20 de septiembre, al cumplirse dos meses de la despenalización del aborto en nuestro Estado, doblarán las campanas por esos niños que no verán la luz de este mundo, que tampoco serán mirados por sus padres, que no serán protegidos y custodiados por su propia familia y a quienes se les arrebatará la vida por las imposiciones y legislaciones ideológicas que están acelerando el desenfreno y la corrupción de este gobierno.Recogemos el título de la novela de Ernest Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? -que se inspiró en el famoso poema del escritor y poeta inglés John Donne-, para señalar que las campanas doblan también por los diputados y por los políticos que están orillando a la muerte a un país que bendice y ama la vida.Las campanas también doblan por ellos apelando a su conciencia, después de que actúan presionados y ambicionado las prebendas de un movimiento ideológico que los alinea para desproteger al pueblo, a pesar de las atrocidades que se están impulsando.Las campanas doblan por ellos creyendo todavía en su humanidad, pues como dice John Donne en su poema: “¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo?”Las campanas nos sensibilizan para ubicarnos con ternura y delicadeza ante los que están sufriendo y pasando por el luto. No es posible que se sigan mostrando con prepotencia e insensibilidad ante tanto dolor y ante la sangre inocente de los bebés que estará corriendo con esta nefasta legislación.“La muerte de cualquiera me afecta”, como dice John Donne. No podemos vivir con insensibilidad y mezquindad ante la muerte de tantas personas y ante este ambiente de muerte que se ha impuesto con la avanzada del aborto en nuestras leyes.Dice San Pablo: "Si las trompetas emiten un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?" (1Cor 14,8). Al escuchar las campanas percibiremos la tristeza del cielo y nos uniremos al dolor de todo un pueblo que rechaza el abuso de poder de nuestras autoridades. Pero también las campanas nos recordarán el llamado a la batalla para seguir dando la cara por los niños más indefensos.Que el poema de John Donne profundice esta jornada de oración y reflexión para que acojamos este llamado superior a defender y promover el don de la vida en las circunstancias críticas que estamos enfrentando.Las campanas doblan por ti“¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece?¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla?¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe?¿Quién puede desoír esa campanacuya música lo traslada fuera de este mundo?Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.Cada hombre es una pieza del continente,una parte del todo.Si el mar se lleva una porción de tierra,toda Europa queda disminuida,como si fuera un promontorio,o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia.Ninguna persona es una isla;la muerte de cualquiera me afecta,porque me encuentro unido a toda la humanidad;por eso, nunca preguntespor quién doblan las campanas.¡Doblan por ti!