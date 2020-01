“Lástima que haya ratas”: No descarta Alcalde que se robaran la “L” de Xalapa

Aunque no lo confirmó, el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, no descartó la posibilidad de que la letra "L" del nombre Xalapa, haya sido sustraída del lugar donde están colocadas en el parque Juárez.



"Acaba de ocurrir, no tenemos información precisa, nuestra administración trabaja para que recompongan este letrero tan importante. Es preocupante porque esto indica la presencia de grupúsculos vandálicos".



El primer Edil recordó que en pasados meses, ocurrió el robo de la letra "X", de cuyo hurto se tuvo evidencia con ayuda de las cámaras de videovigilancia cercanas al parque.



"Cuando se robaron la letra X, hubo imágenes de vídeo tomadas de Ávila Camacho, se ve claro que son dos individuos, con aspecto de ratas, que finalmente huyeron con un bien que es de la población y como ustedes vieron, se repuso inmediatamente, lástima que haya ese tipo de ratas".



Cabe recordar que en el mes de agosto, fue robada la letra X, hecho del que los xalapeños en redes comenzaron a publicar fotografías donde las personas posaban junto a las letras simulando ser la equis faltante; así también, dicha sitaución escaló a medios nacionales, como En Punto con Denise Maerker.