"Les valió" entrega-recepción: 147 exalcaldes dejaron pendientes

Los Ayuntamientos de Aquila, Coyutla, Mixtla de Altamirano, Otatitlán, Uxpanapa y Zacualpan “olímpicamente” no entregaron las actas de entrega/recepción dijo Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).El plazo que tenían para la entrega de dichas actas feneció el pasado 15 de enero, por lo que el evadir con esa obligación implica responsabilidad penal y corresponderá a las actuales administraciones municipales presentar las denuncias penales, ya que incurrieron en incumplimiento de un deber legal.En conferencia de prensa, la auditora explicó que de los 212 Ayuntamientos, 59 (29%) entregaron completa las actas de entrega-recepción; 147 (71%) presentaron de forma parcial, toda vez que incumplieron con uno o más de los 94 puntos que se deben cubrir; y los 6 Ayuntamientos mencionados arriba no entregaron.Aunque pueden entregar de forma extemporánea, pero no significa que podrán evadir la responsabilidad.Reconoció que se trata de un incumplimiento que trae responsabilidad, toda vez que ningún servidor público podrá separarse de su cargo sin realizar la entrega/recepción, y en caso de no efectuarse, será requerido de forma inmediata por el Órgano Interno de Control o la Contraloría Interna correspondiente, para que en un lapso de tres días hábiles contados a partir del citatorio, cumpla con esta obligación.En caso contrario se sancionará en términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que le corresponda por el incumplimiento de un deber legal.Además, el servidor público entrante está obligado a recibir la documentación antes mencionada y a revisar su contenido, al margen de las acciones legales que se deriven de inconsistencias o irregularidades detectadas de manera posterior.González Cobos, aseveró que no se puede permitir las ahora exautoridades municipales, que ostentaron el cargo conferido por la ciudadanía, se vayan tranquilamente sin atender las disposiciones legales.Asimismo señaló que se recibieron las actas de entrega-recepción de 12 organismos operadores de agua y de 2 Institutos Municipales de la Mujer.Agregó que esos casos se habrán der revisar en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021.