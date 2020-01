“Levantan” a exsíndico de Río Blanco, cerca de su hogar

Las privaciones de la libertad en el municipio de Río Blanco no cesan y ahora fue el ex síndico municipal Joel Rodríguez Díaz, quien fue plagiado por un comando armado que se lo llevó en el momento en que se disponía a ir a su trabajo.



Rodríguez Díaz fue síndico en la administración que dirigió el finado José de Jesús Betanzos Olguín; en tanto que su hermano Sergio Rodríguez, también fue síndico en la administración de Raúl Vera Aguilar, quien ya había sido secuestrado en el 2018.



Fuerzas preventivas activaron un protocolo de supervisión en municipios conurbados, a fin de dar con el paradero de la víctima.



Sobre los hechos, se conoció que Rodríguez Díaz fue “levantado” a escasos metros de su domicilio, cuando se disponía a llegar a su trabajo, en una carnicería ubicada al interior del mercado “Escalona” de Río Blanco.



Testigos de los hechos aseguran que el comerciante fue subido por la fuerza a un vehículo, por hombres armados escoltados por sujetos a bordo de una segunda unidad. En la región prevalece un operativo de fuerzas estatales que hasta el momento no ha dado resultados.