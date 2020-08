“Ley Antichatarra” divide a diputados de MORENA en Veracruz; urgen aprobación

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, se equivoca al minimizar la “Ley Antichatarra”, aseguró la legisladora federal, Claudia Tello Espinosa, al referir que con esta iniciativa se cuidará la salud de los veracruzanos desde la niñez.



Y es que el diputado local morenista señaló que esta ley que tiene el objetivo de cuidar la salud de los menores al prohibirles el consumo de alimento chatarra no es prioritaria, debido a que en este momento se debe atender la pandemia y la reactivación de la economía.



Al respecto la legisladora federal de su propio partido fue quien le aclaró que el número de muertes en el país por COVID-19 es porque el virus encontró mexicanos mal alimentados, con sobrepeso, hipertensión, enfermedades cardiacas y otros padecimientos, ocasionados en parte por la comida chatarra.



“Si no hubiera encontrado el virus mexicanos mal alimentados, con sobrepeso, hipertensión y demás enfermedades ocasionadas en parte por la comida chatarra, no existieran tantos muertos”, asentó Tello Espinosa.



Por tanto, dejó en claro que no coincide con Gómez Cazarín, ya que la Legislatura del Estado debe estar preparada para atender todos los temas que aquejan a los veracruzanos y la salud de los menores no se puede minimizar en tiempos de pandemia, sobre todo cuando ya se atiende por las áreas correspondientes.



“Se equivoca al decir que ahorita es más importante enfocarse a la pandemia, porque la pandemia está siendo atendida y vamos bajando de nivel de contagios. No por atender el tema de la Ley Antichatarra, se dejará a un lado el COVID-19”, sostuvo la legisladora federal.



En este sentido, definió como importante que este tipo de cambios, que no pueden ser radicales, sean tomados en cuenta y atendidos por el Congreso, para que se pueda avanzar y atacar las enfermedades que mantienen a Veracruz en los primeros lugares de muerte por los distintos padecimientos que tienen que ver con la alimentación.



“Sabemos perfectamente que las Secretarías de Salud y Educación implementaron programas para mantener un cuerpo sano; invitan a hacer ejercicio, cuidar la alimentación y la salud, pero para fortalecer estos programas, es importante evitar la venta de comida chatarra a niños. Ya Oaxaca nos ha dado la pauta y lo hizo sin ningún problema; en Veracruz también se le debería dar la misma importancia”, finalizó.



Cabe señalar que fueron diputados morenistas quienes presentaron dos propuestas que buscan sancionar a quien venda o regale comida chatarra a menores de edad en el estado de Veracruz.



Esta propuesta, similar a la aprobada los estados de Oaxaca y Tabasco, la presentó en Veracruz la diputada Magaly Armenta, junto con Magdaleno Rosales Torres, Nahúm Álvarez Pellico, Jessica Ramírez, Cristina Alarcón y Ana Miriam Ferráez.



Sin embargo, pareciera que por tratarse del grupo político antagónico al de Juan Javier Gómez Cazarín, está Ley se congeló en la legislatura, dejando de lado los beneficios que esta tendría para los niños veracruzanos, dado que en el país, el sobre peso y obesidad se presentan desde la primera infancia, es decir, entre los 0 y 5 años de edad, por lo que México está en los primeros lugares de obesidad infantil en el mundo y Veracruz en el primer lugar nacional.