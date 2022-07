“Ley Nahle” es innecesaria; ella tiene atributos para contender por Gubernatura: Huerta

Para el delegado de los programas sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, "mal hacen" en presentar la iniciativa de Reforma Constitucional para que los no nacidos en el Estado, puedan aspirar a la Gubernatura, y que para sus detractores se trata de una acción para favorecer a la secretaria de Energía (SENER), Rocío Nahle García, oriunda de Zacatecas.No obstante, señaló que el asunto es "moral" y "político", y añadió que la integrante del gabinete del presidente Andrés Manuel López tiene los atributos para participar por la titularidad del Ejecutivo estatal en 2024."Mal hacen en plantearlo y llevarlo a ese nivel del debate. Es mi punto de vista muy humilde, ahí ya los diputados y las leyes, los que tengan que debatir debatirán. Creo que el tema es moral, es político, si uno tiene atributos, que yo creo que Rocío Nahle los tiene para representar al Estado de Veracruz", expresó al ser cuestionado al respecto.Al decir que nadie niega la veracruzanidad de Agustín Lara, la mexicanidad de Chavela Vargas o el xalapeñismo de Ricardo Ahued, insistió en que "pudiera ser innecesario" ese cambio a la Carta Magna local, ya que a su decir hay leyes superiores y es en ese nivel donde se debería resolver el tema."Es un tema moral y uno está en condiciones de representar. (Ella) tiene propuesta, tiene capacidad y lo más importante es que el pueblo va a decidir. A la hora de la hora el pueblo va a decir. Hay leyes constitucionales que han analizado esto y hay una Constitución a la de Veracruz y creo que es la que rige, y habla de una residencia efectiva de 5 años previa a este momento histórico (la elección)", expuso.Huerta Ladrón de Guevara aclaró no tener “la menor idea" de si Nahle García cumple con esta disposición, al ser funcionaria federal y estar el mayor tiempo fuera del territorio veracruzano."Yo no ando viendo dónde vive cada quien, ahí hay hechos públicos. Por eso digo que no es un tema de carácter legal sino de carácter moral. No soy diputado, si lo fuera, ahí entraría al debate. Yo ya dije en el tema del origen y pongo el caso de Agustín Lara, ya ven que era de Puebla, lo registraron en la Ciudad de México, pero quién le niega que era veracruzano", manifestó una vez más.Contrario a la titular de la SENER, precisó que "gracias a Dios" él sí es veracruzano de nacimiento, oriundo de Xalapa y de padres y abuelos naolinqueños; sin embargo, evitó decir si aspira a la candidatura de MORENA a la Gubernatura."Yo ya dije que estoy trabajando para Bienestar, para el pueblo y el pueblo en su momento va a poner a cada quien en su lugar. Ése es el valor de la democracia y eso es lo que estamos haciendo (...) Por eso digo que eso no lo van a resolver los diputados. Eso que me preguntan (la Reforma Constitucional), al final lo va a decidir el pueblo, sobre quién va a gobernar", detalló.