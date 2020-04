¿Leyes de amnistía vs. Derechos Humanos?

El 22 de abril de 2020 fue publicada en elde la Federación la Ley de Amnistía, válida en el ambiente federal y, después, se requiere a las entidades federativas para que repliquen dicha Ley en el ámbito local. Pero, en el Portal, el día 23 del mismo mes y año, leímos que el Foro Liberal de Abogados de Veracruz impugnará la Ley de Amnistía, que este mismo día recién iniciaba su vigencia.En esta ocasión es pertinente anticipar nuestra opinión, a reserva de justificarla durante el desarrollo del escrito. Tenemos en muy alta estima el proceso judicial como una de las grandes construcciones del saber de los juristas. Sentimos especial aprecio por el proceso penal acusatorio y oral.La Ley de Amnistía recientemente promulgada implica una crítica devastadora al modo en que este proceso penal se está aplicando, pero deja intacto el paradigma legal. Exhibe un aspecto de la realidad de la práctica del proceso penal acusatorio y oral.Para comprender cabalmente el problema significativo del contexto es necesario saber que dicho problema se ubica en el área del Derecho Internacional regional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH] ha tenido oportunidad de resolver temas de impunidad en diversos escenarios.Al respecto, la Corte IDH tiene una postura muy dura y esta postura rígida se traslada también al ámbito de las amnistías, donde es inequívoca: no hay amnistía que sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. La cuestión es: ¿Las leyes de amnistía son instrumentos para obstaculizar el juzgamiento y causar impunidad? El estudio que tenemos a la vista es de la autoría de Javier Dondé Matute, quién con honestidad intelectual, manifiesta:“Como la base de este estudio es la jurisprudencia de la Corte IDH, es inevitable que la metodología empleada sea la del método de casos. Así, se enfatizarán las diferencias y similitudes fácticas que se presentan ante el tribunal para establecer el criterio adoptado por este. Igualmente, no se abordarán todos los asuntos en los que la Corte IDH haya detectado alguna circunstancia que genere impunidad, sino aquellos que se consideran más emblemáticos o representativos de su postura. Del mismo modo, se tomarán en cuenta los casos límite que se detecten”Si esto se trae a colación es porque ya habíamos tocado el tema de la amnistía como institución jurídica 07/08/2019). La diferencia es que hoy tenemos enfrente una Ley de amnistía promulgada en este mes y año. Hoy sabemos que dicha Ley resultó motivada en un muy singular contexto histórico/funcional y también cuáles son los delitos que se echaron al olvido, al menos temporalmente (aborto, delitos contra la salud no graves, robo simple y sin violencia, sedición).Sin duda, las autoridades competentes deberán explicar, entender y aplicar la Ley de Amnistía, pero en este proceso de interpretación tendrán que considerar el contexto lingüístico, sistémico y funcional. De los tres, deviene relevante el funcional, que es histórico, en diversos sentidos.Digamos que la Ley de Amnistía es un hecho histórico (digno de memoria), porque en las actuales circunstancias, jamás había acaecido algo así. Estamos en presencia de un caso no conocido por la Corte IDH. Histórico también por otro motivo: la necesidad de sacar personas de las cárceles pretendiendo que en los centros de reclusión no se expanda el virus del conavid-19 (Fase 3 = expansión).Apelamos a un texto de Francesco Carnelutti, tomado de su libro Las miserias del proceso penal para comprender aquello que le da contenido a nuestra opinión:“Cada uno de nosotros tiene sus preferencias, aun en materia de compasión. Los hombres [los seres humanos] son diversos entre sí incluso en el modo de sentir la caridad. También este es un aspecto de nuestra insuficiencia. Los hay que conciben al pobre con la figura del hambriento, otros con la del vagabundo, otros con la del enfermo; para mí, el más pobre de todos los pobres es el preso, el encarcelado…Digo el encarcelado, obsérvese bien, no el delincuente.”La paradoja salta a la vista, y lo preguntamos sin ironía, sino tratando de precisar las cosas: ¿En México tenemos encarceladas a personas no delincuentes? Por supuesto, aún es alto el porcentaje de personas sujetas a proceso que están en prisión.Según la Ley de Amnistía, artículo 1, se decreta amnistía en favor de personas en contra de quienes: (1) se haya ejercitado acción penal, (2) hayan sido procesadas o (3) se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley de Amnistía.Dejemos en el camino a los sentenciados, volveremos por ellos después. Atendamos los otros dos supuestos: a) personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, sujetos amparados por la presunción de inocencia; b) personas que hayan sido procesadas, también amparadas por la presunción de inocencia.¿Sería necesario amnistiar a personas contra quienes se haya ejercitado acción penal o hayan sido procesadas si están en libertad? Obviamente no sería necesario. No obstante, la Ley de Amnistía parece sugerir (¿o confesar?) que la prisión preventiva, que debiera ser la excepción en el sistema procesal, continúa siendo casi la regla en el proceso penal acusatorio y oral. El imputado/acusado sufre la pena de prisión echando por la borda la presunción de inocencia.Recordemos: el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.En este tema, nos restaría por ver la cuestión de los sentenciados y de los delitos que se echaron al olvido. Pero, por lo pronto, terminemos este escrito haciendo referencia otra vez a Carnelutti: “A la solemnidad, por no decir la majestad de los hombres de toga, se contrapone el hombre en la jaula…Aquellos, podría decirse, por encima del nivel del hombre; éste, por bajo de ese nivel, encerrado en la jaula, como un animal peligroso. Sólo, pequeño, aunque sea de estatura elevada, perdido, aun cuando trate de aparecer desenvuelto, necesitado, necesitado, necesitado, …”Esta visión del ser humano indigente y amenazado por el contagio del covid-19, se le empieza a ver también como una víctima de la aplicación distorsionada del proceso penal acusatorio y oral.