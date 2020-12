“Líder de autodefensas” de Veracruz no es líder ni general ni autodefensa: Cuitláhuac

David “N”, quien se hace llamar líder del Frente Nacional de Autodefensas en Veracruz, no es ningún líder, ni autodefensa o “general” del Ejército Mexicano, aclaró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Este fin de semana, David “N” y otra persona fueron detenidos — de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública — tras una balacera con policías en la carretera Xalapa-Veracruz, asegurándoles un arma de fuego corta y mariguana.Al respecto, el Gobernador explicó que existen indicios de autodefensas en el sur de la entidad, sin embargo, no reconocen a David “N” como líder.Asimismo, advirtió que si alguien viola la ley, el Gobierno está obligado a actuar en consecuencia y no pueden ser omisos, independientemente de cómo se “autonombren”.“Se va a respetar el Estado de Derecho, hasta ahora es presunto responsable de ciertos delitos. (…) Tenemos nuestras dudas que sea autodefensa y de que sea General; no es ningún General, el Ejército firma sus mandos y no ha nombrado a esa persona”, dijo García Jiménez.Y aunque así lo fuera, expuso, se le respetan sus derechos porque es ciudadano y tiene derechos.“Y estamos cambiando ese régimen anterior de reprimir e ir contra los que ellos llamaban sus enemigos políticos”.En este sentido, afirmó que quien se quiera expresar mal del gobierno, lo puede hacer con toda libertad, únicamente piden que no se viole la ley, “porque tendríamos que actuar y el juez tomaría sus decisiones”.Según se reportó, este fin de semana David “N” e Iván “N” regresaban de Michoacán, pues habían asistido a una ceremonia luctuosa en honor al exdirigente de autodefensas en aquella entidad, José Manuel Mireles Valverde.En la carretera Valente Díaz- Dos Lomas de la ciudad de Veracruz, debido a que circulaban a exceso de velocidad, policías les ordenaron detenerse, iniciando una persecución, en la cual David “N” disparó contra los elementos.Al momento de la detención, David “N” se presentó como “Coordinador General del Frente Nacional de Autodefensas Veracruz”.