Veo mis rivales, neta está difícilpero ya llegó la lyric, comienza el apocalipsisporque mira yo no vengo en vanoBerna échame una mano.Catastrófico, algo ilógicollegó alguien a la escena, que resulta ser más tóxicoque me hablas de varo, pendejo con quién te ponesconmigo es con H de Herodes, o te chingas o te jodes.Esas son sólo parte de unas rimas que se lanzaron durante la eliminatoria regional de freestyle en Xalapa, donde lo “MC”, raperos o “gallos” improvisaron con miras a participar en un concurso nacional en la Ciudad de México.El freestyle es un tipo de rap donde las letras son improvisadas, sólo fluyen de modo libre sin una composición previa.Edgar Díaz, mejor conocido como T-KUXT, es un freestyler originario de Chiapas que se encuentra en la organización de este evento y no duda en definirlo como un deporte, pues requiere de una gran agilidad mental como el ajedrez, de una condición física adecuada para tener el aire suficiente para lanzar las rimas y el valor para pararse frente a otro oponente.Como todo nuevo deporte, poco a poco va ganando espacio y mientras en la Ciudad de México las plazas son tomadas por los freestylers ya con normalidad o incluso se rentan espacios para sus concursos, en Xalapa, a pesar de la calidad de quienes lo practican, ocupan pequeños espacios donde se les permite.Y es que el tabú sobre los raperos, como personas que causan problemas o consumen drogas, todavía persiste pero cuando se acercan a un concurso en un plaza pública o simplemente los ven practicando, se dan cuenta que son sólo chavos expresándose y divirtiéndose.La tarde de este domingo, una veintena de jóvenes, en su mayoría de Xalapa, algunos apenas con 18 años de edad, se enfrentaron en la etapa regional de freestyle.No faltó aquel que se trabó o no logró rimar; otros muestran más tablas y se desenvuelven sin mayor complicación pero el reto siempre está en tener a otro enfrente que tenga la rima adecuada para humillar al oponente con el flow que haga que los jueces le den la victoria.