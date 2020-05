“Llevamos dos meses sin tener ingresos”, lamentan ambulantes de Veracruz Puerto

Más de 6 mil personas en la ciudad de Veracruz son afectadas por la contingencia sanitaria del COVID-19; se trata de comerciantes ambulantes del Centro Histórico, de playas, payasos, artesanos y globeros, a quienes se les ha impedido comercializar sus productos.



Desesperados porque aseguran ya no tiene para comer, se manifestaron hace una semana bloqueando el puente Morelos, sin que hasta el momento tengan repuesta de las autoridades.



"Ya llevamos dos meses sin tener ingreso, no podemos llevar la comida a los hogares y hemos estado solicitudes a los gobiernos municipal, estatal y federal y no hemos tenido respuesta, hace 8 días hicimos una marcha arriesgándoos con el coronavirus y no nos han dado respuesta, somos comerciantes, vendedores ambulante, artesanos, globeros, todos los sectores", dijo la integrante del Frente Común por la Defensa del Pueblo, Cristina Marín Leal.



Lo que han obtado por hacer es ayudarse entre vecinos, intercambian alimentos, aunque cada vez es más difícil encontrar a quien le sobre alimento.



También venden sus pertenencias y otros más empeñan sus bienes.



"Los que tienen una cosa de valor la han ido a vender, la han empeñado, los mismos vecinos se han ayudado, el que tiene algo le regala lo que se tiene pero hay días que no hay para comer", dijo.



Hasta el momento no han definido si volverán a manifestarse para solicitar despensas, sin embargo, reiteraron el llamado para ser tomados en cuenta y les entreguen apoyos.