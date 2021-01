"López-Gatell puede, ¿yo por qué no?", dicen clientes de restaurantes en CDMX

“Si el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anda de vacaciones y visitando restaurantes en el extrajero ¿yo por qué no?”, señalaron comensales al saber que el restaurante Sonora Grill sucursal Nápoles de la Ciudad de México reaperturó su servicio presencial, pese a las medidas sanitarias que impiden a los restaurantes de la Capital abrir la atención al público.



Ismael y Javier tomaron la decisión de ir al establecimiento y disfrutar una comida apenas se enteraron que la sucursal que suelen visitar con frecuencia abriría; precisan que no hay equidad en el trato a negocios, pues mientras los establecidos legalmente permanecen cerrados, a los ambulantes se le permite brindar servicio.



"Vea la cantidad de negocios callejeros que hay por la zona, por qué ellos sí pueden abrir y este restaurante que está bien establecido y en regla no, las autoridades están manejando muy dispareja la pandemia'', refieren los clientes.



Al lugar, ubicado en la esquina de las calles de Nueva York y Kansas en la colonia Nápoles, se presentaron otros clientes habituales, quienes indicaron que su visita es en apoyo del establecimiento pero sobre todo a los trabajadores, quienes requieren de las propinas para poder llevar sustento a sus familias.



Durante la cobertura de EL UNIVERSAL, poco más de 20 comensales entraron al negocio, lo cual representa un mínimo porcentaje de capacidad usual del sitio, que tiene espacio para atender en promedio a 150 comensales.



"Era necesaria la apertura del gremio restaurantero, todos estamos en riesgo pero ya es insostenible que siga parada la economía, apenas me enteré de que el restaurante abriría vine para apoyar", indicó Ismael, cliente del lugar.



Por su parte, Javier criticó la postura del gobierno, quien está cerrando los comercios establecidos, mientras que tianguistas y vendedores ambulantes siguen con sus actividades de manera normal, "el gobierno de la Ciudad no está manejando la pandemia de forma adecuada, la gente necesita su trabajo y si abren restaurantes, pese a las restricciones impuestas, nosotros seguiremos viniendo", refirió el cliente.



"¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell? Él se va de vacaciones y visitó un restaurante en plena pandemia y en su viaje por Argentina visitó el mejor restaurante del país, estamos conscientes del riesgo, lo que queremos es piso parejo para todos, empezando por los que gobiernan”, denunció Ismael.