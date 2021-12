“Los comercializadores le están robando” a cafetaleros de Veracruz

El integrante del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, recriminó que los comercializadores busquen “castigar” los precios del café cereza a los productores, pues se niegan a pagar los establecidos por el mercado internacional.“Una cosa es que pronostica el mercado internacional y otra lo que realmente se paga en campo, hay una diferencia de un peso por kilo de cereza; los comercializadores una vez más les están robando a los cafetaleros bajo un sentido injustificado”, dijo.Y es que señaló que estos han argumentado costos elevados de comercialización, sin embargo, indicó que no todo el producto que adquieren se exporta, pues el 40 por ciento es para consumo nacional.“Van a castigar el precio unos 2 pesos por kilo, ellos argumentan que los costos de comercialización son caros pero no todo el café se exporta, ellos tasan como todo comercializado. Los comercializadores van a buscar que la moneda caiga a su favor y buscan argumentos y elementos para que castiguen los precios”, detalló.Asimismo, lamentó que los gobiernos por un lado otorguen dádivas y estímulos fiscales a los campesinos pero, por otro lado, antepongan a las grandes empresas.No obstante, confió en que la demanda de café arábigo mantenga los precios y no vayan a la baja.“No hay café arábigo, está escaso y muy solicitado y eso permitirá que el precio no baje, los comercializadores van a tener que cumplir con sus contratos de cafés arábigos, esto es alentador, porque los precios permanecerán”, explicó.Finalmente, informó que el café cereza se paga en 16.50 pesos en la región de Coatepec.