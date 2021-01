¿Los niños son titulares de derechos?

[email protected]

Según Neil McCormick, “Los derechos de los niños: [es] una prueba de fuego para la teoría de los derechos”. En México diríamos que este autor enseguida se cura en salud, cuando afirma: “No estoy seguro de poder ofrecer, y menos aún justificar, una lista exhaustiva de los derechos que tienen los niños, pero no siento ninguna dificultad en afirmar que tienen derechos.”No ascenderemos por la tentadora cuesta que sigue el autor citado para llegar al elevado plano en el cual ubica su debate. Nuestro planteamiento del problema es modesto, pero, por las vías de un realismo jurídico marginal, pretendemos aproximarnos a la misma cuestión de McCormick.Tras la pista trazada por Eugenio Raúl Zaffaroni, comenzamos por sujetarnos a la respuesta legal que aparece en el texto de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos:“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. ...Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.” (Artículo 4, párrafos 9 y 10).Antes de hincarle el diente al texto constitucional, deseamos referir un hecho que, por los años transcurridos, narraremos como un recuerdo (algo que pasó por el corazón), ya un tanto borroso. Nuestra vida, en la niñez y la primera juventud, transcurrió en la apacible y pequeña ciudad de Teocelo. Pero, cursamos la escuela secundaria en Coatepec. Los cursos fueron vespertinos.Puesto que disponíamos de la mañana, una de nuestras tareas en casa, fue ir a la ordeña. En el caso, tal vez para darle un matiz lúdico a la labor, nos acompañó siempre un amigo. El potrero, en donde se tenían unas siete vacas, está a cinco kilómetros de Teocelo. El vaquero era el “tío Min”, quien nos enseñó a ordeñar y a tomar “polla” (leche con uno o dos huevos y un chorrito de aguardiente).La ida al potrero se hacía caminando, pero el retorno con los cántaros de leche, nos obligaba a esperar el autobús procedente de Cosautlán de Carvajal. La espera era, más o menos, de una hora. Un seis de enero de aquellos principios de la década de los 60s del siglo pasado, durante la espera del autobús, observamos que, los niños de la casa que se hallaba junto a la “parada”, estaban a la vera del camino sin juguetes, no les habían traído nada los Reyes Magos.Al llegar a Teocelo, el amigo, un joven generoso, tuvo la feliz ocurrencia de conseguir algunos juguetes y regresar para regalárselos a los niños. Un año después, el cinco de enero, jugábamos en la cancha de basquetbol de Teocelo, cuando observamos al niño mayor. Se acercó al amigo, y sin temor, le dijo: “La ‘lena’ (Su hermana menor) quiere una muñeca y yo un camioncito”. La “carta” había llegado a su destino. Quien podría imaginar que aquella humilde experiencia ofrecería la intuición (Visión de golpe y porrazo) de la injusticia.La narración bíblica “Del Oriente vienen unos magos” (Los Reyes Magos) es una lección cósmica: el mensaje de Jesús, el Cristo, es universal. A nuestro entender, esa lección desemboca en el concepto jurídico Comunitas totius orbis (La comunidad de todo el género humano) de Francisco de Vitoria (s. XVI) y, aquí y ahora, nos auxilia en la interpretación del artículo 4 constitucional.El recuerdo narrado, hoy nos hace pensar que las niñas y los niños tienen derecho a la vida buena y también tienen derecho a un cierto nivel de bienestar. No se trata de regalar sólo un juguete cada año, sino de darles aquello que en justicia les es debido. Ellos no son objeto de protección, sino sujetos de derechos. Ahora, veamos el texto constitucional trascrito:“En todas las decisiones y actuaciones del Estado...” En términos generales, se afirma que el Estado mexicano decide y actúa en dos ambientes, el ámbito federal y el ámbito local. En ambos ambientes lo hace a través de sus órganos: Ejecutivo (federal, el presidente de la República; local los gobernadores de las entidades federativas); Legislativo (Congresos); Judicial (Tribunales). Y, también a través de los Organismos Autónomos. Sin ignorar los Municipios libres (La versión más pequeña del Estado).“…se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez...” Dicho principio es un concepto ideológico, que entra a México a través de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, 2011, y que queremos ver convertido en una realidad histórico-social (Concepto histórizado, según la terminología de Ignacio Ellacuría). Pero, en tanto se observe a las niñas y a los niños como objetos de protección, será sólo un concepto ideologizado.“…garantizando de manera plena sus derechos.” He aquí la respuesta constitucional: las niñas y los niños no son objeto de protección, sino sujetos plenos de derechos. Quizá convenga aclarar que, un concepto historizado se contrapone a un concepto abstracto y universal. Y busca situar el contenido del concepto en relación con la praxis histórica y descubrir cómo opera en el proceso social. En dicha operación muchos derechos son o se hacen nugatorios.“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” No todas las necesidades son derechos, pero, sin duda, las necesidades enlistadas son derechos: derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la educación y derechos un sano esparcimiento. Todo para su desarrollo integral o, lo que es igual, en razón de la dignidad humana.“Este principio [el principio del interés superior de la niñez] deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” Aquí encontramos una ratificación de que el Estado mexicano es el sujeto obligado frente a los derechos de las niñas y de los niños.“Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.” Es lógico que, si los ascendientes, tutores y custodios tienen una tal obligación, entonces tienen también el derecho de cumplirla en todo caso. Consideramos que las niñas y los niños, dadas ciertas condiciones pueden exigir por sí mismos el cumplimiento de sus derechos. Pero habrá supuestos, por ejemplo, en el caso de un bebé, que alguien en su nombre podrá y deberá exigir el cumplimiento de tales derechos.El comentario final nos conduce de vuelta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, especialmente en sus dos primeros párrafos: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.... Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”Esto es, en este tema, no se puede ni se debe hacer caso omiso de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.