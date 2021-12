“Malinforman” sobre ultrajes, dice SSP ante reclamos de Abogados

Hay personas que “están malinformando” sobre los alcances que tiene la modificación al Código Penal de Veracruz, que amplia las penas a quienes cometan el delito de “ultrajes a la autoridad”, aseveró el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado.“Ha habido gente con ganas de malinformar esta situación, lo único que se adicionó fueron cuando a nuestros elementos los atacan, ¿por qué? Porque casi siempre en el tema delincuencial atacaban a nuestros elementos y siempre salían (libres)”, expuso.El titular de la SSP en Veracruz dejó en claro que los golpes o empujones que ciudadanos propinen a los uniformados siguen teniendo la misma consecuencia jurídica que antes, por lo que negó que se haya agravado la pena en esos casos.“Ese no es grave, sigue siendo con la misma pena con lo que lo crearon. Donde se agudizó es cuando son atacados con armas. (Por empujones o golpes) muchas veces se quedan en prisión; no por los ultrajes sino porque sus abogados no pudieron acreditar que la persona no se va a sustraer de la justicia. Pero no se quedan por el delito de ultrajes”, dijo.De igual modo, expresó que si bien el atacar a un elemento policiaco con arma tampoco es considerado un delito grave, sí amerita prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 Constitucional que señala que si los delitos manejan violencia, se debe aplicar dicha medida cautelar.“Siempre que haya armas de por medio. Si no hay, son un ultraje normal”, insistió.Gutierrez Maldonado recordó que este ilícito siempre ha estado en la legislación punitiva del Estado, agregándose a su contenido los supuestos en los que los elementos policiacos son atacados.“Todos nos fuimos a ver cómo se iban a juzgar las personas, todos nos fijamos en el Sistema (de Justicia) actual en cómo y a todos se nos olvidan los Códigos Penales”, comentó.Y es que Hugo Gutierrez aseguró que en el anterior Sistema de impartición de Justicia había muchos abusos pero el actual “es muy transparente”, de allí la necesidad de modernizar la legislación en la materia.“También los códigos penales se tienen que modernizar porque si estás trabajando con un Código Penal con el que trabajabas en el anterior sistema, con el actual, siempre van a tener ventajas los delincuentes”, enfatizó el encargado de la seguridad en Veracruz.