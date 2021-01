“Mañaneras” se suspenderían en campañas, afirma presidente del INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que durante las campañas electorales, es decir, en abril y mayo, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que suspenderse, ya que bajo el criterio constitucional se les considera propaganda gubernamental.



“De acuerdo con nuestra legislación electoral, la propaganda se tiene que interrumpir desde que arrancan las campañas y hasta el final de la jornada electoral, así como pasó en Hidalgo y Coahuila el año pasado, a partir de partir de principios de abril, para las campañas de diputados federales y en algunos estados habrá elección de gobernador y arrancarán antes las campañas, la transmisión integra de las mañaneras deberá suspenderse”, puntualizó.



Durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, reiteró que las conferencias mañaneras del Presidente de la República se asume que son un espacio no sólo de información, sino también de promoción de sus logros de gobierno, por lo que su difusión es considerada como propaganda gubernamental.



“El criterio hoy vigente es que la transmisión íntegra es propaganda gubernamental y la Constitución dice con todas sus letras que la propaganda gubernamental no se puede difundir durante las campañas electorales; así que ese criterio es el que vamos a aplicar”, afirmó Córdova Vianello.



No obstante, aclaró que esta prohibición, que tendría que discutir y en su caso aprobar el Consejo General del INE por mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no sólo aplicaría al mandatario federal, sino a todos los funcionarios públicos de cara a las elecciones que están en curso.



En ese sentido, adelantó que esta semana el pleno discutirá el tema, toda vez que los magistrados electorales resolvieron que debe ser éste y no la Comisión de Quejas y Denuncias el que adopte “medidas cautelares” en contra de las alocuciones de López Obrador, para evitar que intervenga en el proceso electoral y respete el principio de imparcialidad.



“El Presidente de la República y cualquier otro funcionario de cualquier nivel están obligados por el artículo 134 Constitucional a mantener la imparcialidad, esto significa imparcialidad en el manejo de los recursos que tienen bajo su responsabilidad, incluyendo los programas sociales que no sean utilizados con una intención político-electoral, sino también en su actuación y sus dichos. Tienen que mantener el principio de imparcialidad”, insistió.



Por ello, dijo que mediante tutelas preventivas e inhibitorias se le ha llamado al titular del Ejecutivo “a que sea responsable y que cumpla con la Constitución, que no viole este mandato de que en su investidura intervenga con comentarios que pueden distorsionar la equidad de la contienda".



En su intervención precisó que en toda campaña política se vale que haya quien hable bien o mal a favor del gobierno, pero ese papel no le toca al gobierno y sus funcionarios, sino a los partidos políticos y candidatos.



El presidente del INE expuso que si algún medio de comunicación transmite o retoma un fragmento, una expresión de algún funcionario no tendría problema porque eso se puede al tener un interés noticioso.