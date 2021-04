“Manténganse alerta”, piden a vecinos de Minatitlán ante incendio en Refinería

Tras la explosión e incendio en la Refinería “Lázaro Cárdenas” de Minatitlán, la tarde de este miércoles, autoridades solicitaron a vecinos mantener la calma y permanecer en casa.



A los habitantes de la colonia Obrera, quienes viven en la periferia de la refinería, a través de altavoces se les exhortaron a mantener la calma.



“Manténganse alerta y tomen sus precauciones”, es uno de los mensajes que se escuchan a través de los altavoces de las patrullas de la Policía Municipal.



Elementos de la corporación confirmaron que tienen orden de acordonar el área, sin embargo, no de evacuar pues a decir de expertos en este tipo de sucesos, no hay riesgos.



Sin embargo, los vecinos dijeron sentirse tristes y preocupados porque nadie les da información y tampoco les indican si hay que salir.



“No me había dado cuenta hasta que me hija me llamó. Tengo viviendo aquí 40 años, esto da miedo”, dijo la señora Teresa.



Por su parte, en el Hospital de Petróleos Mexicanos se activó el código naranja, mientras que las unidades contraincendios de municipios cercanos a Minatitlán fueron activadas para dar apoyo al personal de Petróleos Mexicanos, informó el coordinador regional del Comité Local de Ayuda Mutua, Luis Castro Mendizábal.



"La idea es tener un soporte adicional de recursos, si es necesario ingresar así se hará, el personal que está ingresando es personal del GRAME (Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias) de los centros de trabajo de PEMEX", dijo.



Detalló que el personal de Protección Civil colabora con tareas para limitar el perímetro de seguridad y apoyar en el acceso de las unidades que ingresan a la zona del siniestro.