¿Maquinitas causan violencia? Un municipio de Veracruz quería prohibirlas

Ni una sola maquinita en alguna comunidad del municipio de La Perla se ha retirado, reconoció la alcaldesa Ruth García Meza, indicó que sólo quedó en intención.Y es que hasta hace algunos días el síndico Fortino Alamillo Vega, aseguró que ya se había comenzado el retiro de 50 videojuegos de este tipo. Incluso aseveró que con el apoyo de la Guardia Nacional y Policía Municipal se había efectuado esta acción en las diversas comunidades pues afirmó que estos aparatos generan violencia."Tanto como retiro no, estamos exhortando y trabajando con la gente porque lo que estamos buscando es trabajar con las escuelas y hacer conciencia con los padres de familia de la responsabilidad que ellos tienen con los niños.“Esa es la raíz del asunto, lo estamos haciendo a través de la SEV, se integró un equipo donde estamos atendiendo principalmente secundarias y primarias con pláticas para involucrar a padres y alumnos", aclaró la alcaldesa.La Alcaldesa confirmó que había intención de retirar las máquinas.“Sin embargo no podemos llegar a esa instancia porque son negocios particulares y pues no hay nada que regule por ahora ese tema”.La primera autoridad del municipio de La Perla, reconoció que en varias zonas del territorio que gobierna hay este tipo de videojuegos, pero expresó alivio al decir que son pocas."Gracias a Dios no son tantas, pero es algo que lo traen los particulares".Finalmente, reiteró que el problema entre Samuel y su amigo, otro niño de 9 años que lo asesinó de un balazo en la cabeza, no fue porque el menor perdiera alguna partida de maquinitas.