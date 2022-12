“Maricón y discapacitado” le llama Javier Duarte a supuesto “vocero” de la Fiscalía

La mañana de este martes, el exgobernador de Veracruz y procesado en el Reclusorio Norte, Javier Duarte de Ochoa, de nueva cuenta hizo uso de sus redes sociales, esta vez para arremeter en contra de un abogado de la Fiscalía General del Estado, de quien no dio mayores datos.Duarte de Ochoa definió al abogado como “discapacitado” por pretender de manera “torpe” erigirse como vocero de la Fiscalía Veracruzana.“Si quieres tener tus cinco minutos de fama, métete conmigo y no seas maricón; deja de molestar a una mujer indefensa”, tuiteó sin mencionar nombre.En un segundo mensaje, refirió que “esto” da muchas vueltas y que los carniceros de hoy pueden llegar a ser las reses del mañana.“Te conozco de toda la vida y sé la clase de basura que eres, así que ruega a Dios que no te vayas a encontrar conmigo, porque yo sií te voy a poner en tu lugar”, amenazó desde prisión.