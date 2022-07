“Me amo, te amo”: Llegó a Veracruz la mujer que “habla con extraterrestres”

“Soy un portal de energía, Soy un medio de comunicación entre otras dimensiones y aquí la Tierra”, dijo al llegar a la ciudad de Veracruz, María Fernanda Walker, mujer que se hizo viral tras aparecer en televisión nacional hablando el “idioma de los extraterrestres”.Sobre su “don”, aclaró que no ocupa ningún lenguaje cómo se ha estipulado, sino que son frecuencias que vocalmente hace para poder comunicarse con “seres estelares”.“Todos los seres humanos tenemos estos dones, son dones psíquicos, son dones sagrados, y mediante la pineal, que es una glándula que está en medio de nuestra cabeza, se activan, son frecuencias, y ahí podemos comunicarnos por telepatía con otros seres estelares, yo les llamo seres estelares porque vienen de las estrellas”, dijo.Mafe, como es conocida artísticamente, dijo que esta habilidad le fue proporcionanda y para hacer estos sonidos no estudio ni se preparó, siendo solamente una capacidad de poder hacer llegar mensajes del más allá a la gente de este mundo.“Es frecuencia y vibración, no es un lenguaje, si no es una frecuencia del sonido, entonces yo cuando entro directo a la fuente, en otras dimensiones y lo bajo con mis cuerdas vocales, es vibración, es como cuando escuchas una canción que te gusta y la empiezas a cantar, es lo mismo, yo transmito vibración, el campo se eleva, es algo que la mente no puede entender, sino el corazón”, dijo.La médium interdimensional de origen colombiano, que se hizo famosa por la frase “me amo, te amo”, aseguró que dichos mensajes que emanan de su ser les hacen llegar seres estelares con la intención de promover el amor.Luego de estar durante en una televisora local durante la tarde de este viernes, Walker comentó que su visita se debe a que esta noche se presentará en el centro nocturno “Bugambilia Queer”, donde interactuará con los presentes en frecuencias alienígenas.