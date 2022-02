“Me puedo caer pero me voy a levantar”, dice AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que puede caerse pero se levantará para cumplir la misión que le ha encomendado el pueblo de transformar a México.“Me puedo caer pero me voy a levantar y hay que seguir caminando para cumplir con la misión que uno tiene encomendada por el pueblo de México.“Me siento muy orgulloso de representar al pueblo de México y de estar viviendo un tiempo interesante, un momento estelar en nuestra historia, en poder transformar a México, acabar con la corrupción y ayudar a los más necesitados, a los desposeídos, a los olvidados, los pobres y marginados de México”.Por medio de un video mensaje el titular del Ejecutivo mostró que, como parte de su recuperación médica, caminó en las instalaciones del Heroico Colegio Militar.Ahí el Mandatario destacó que no se puede vencer a quien no sabe rendirse.“O como era el lema de la asociación de jubilados y pensionados que encabezaba Eduardo Escárcega, Lalito que en paz descanse, decían ‘dejar de luchar es como empezar a morir’”.Señaló que no es tan dramático pero sí hay que luchar para vivir y para vivir con dignidad y se puede porque ha avanzado mucho la ciencia.“Los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer cardio, es decir, caminar pero no sólo en lo plano, si no subir y bajar montañas, que es lo que estoy haciendo aquí en el colegio militar de Tlalpan de la Ciudad de México”.