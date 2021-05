“Me puse teflón para que se me resbale la corrupción”; seré transparente: Ahued

El candidato de la Alcaldía de Xalapa por la coalición MORENA-PT-PVEM, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que en su paso por la política y los diversos cargos públicos que ha ocupado ha sido tentado por la corrupción, aunque aseguró que “me he puesto teflón para que se me resbale”.



En entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic.com, afirmó que no le anima la política por el hecho de tener poder o por empoderar a su familia, quien aseguró ha logrado todo con su propio esfuerzo.



“Nunca he sido corrupto, no me gusta la falsedad pero tampoco la corrupción”, reiteró al afirmar que “creo que la moral no te la dan los partidos, te la da lo que mamas en casa, yo tuve educación de mi familia, de mis padres, de trabajo, de esfuerzo”.



Criticó que “mucha gente ve como modelo de éxito” la política para hacerse millonario, sin tener corazón para ver que no sólo les están quitando nada más el pan, sino la obra pública, “es criminal agarrarle la parte pública para robar dinero, no puedes ser un ser humano cuando te conviene y una lacra cuando también te conviene”.



El Senador de la República con licencia aseveró que desea servir con transparencia, por lo que le va a pedir a la sociedad que revise cada gasto que haga, “voy a abrir la cuenta pública del Ayuntamiento” para que la gente la audite.



“La administración no debe de ser un botín personal o familiar o de cuates de la administración municipal. Creo que hay que ser responsables, tenemos retos enormes que es el tratamiento de aguas, las pavimentaciones, atención en colonias, el empleo, la seguridad y muchas cosas que son combinadas con el Ayuntamiento y combinadas con el Estado”, enumeró.



En ese sentido, añadió que tratará de conciliar con la Federación y el Estado mayores recursos para la ciudad, ya que la ciudadanía demanda mayor seguridad, el abasto de agua y el mejoramiento de caminos, calles y banquetas.



Refirió que está analizando las obras que se requieren en la conurbación con los municipios circunvecinos, considerando que Xalapa “es una colonia” dentro de la región metropolitana.



“Mi apellido es Ahued”



El aspirante a la presidencia municipal capitalina dijo que, aunque es abanderado de la alianza MORENA-PVEM-PT, su apellido es Ahued.



“Yo no me apellido PAN, PRI, ni MORENA, ni PRD, yo me apellido Ahued y tendré mucho respeto y estoy en una coalición para dar resultados, nadie va a ser responsable de mis actos, ni yo de los que hagan en la alianza que estoy ahorita”, indicó.



Adicionó que “no va a cargar con las culpas y los pecados de terceros de los que están en la alianza, sería lamentable, no me voy a escudar en un partido para esconder mis perversidades pero no voy a aceptar que lo que hagan otros me lo tengan que endosar, cada quien es responsable de su moral, de su trabajo y de los resultados”.



Al pedirle su opinión sobre la administración de Hipólito Rodríguez Herrero y si iniciaría una investigación sobre la aplicación de los recursos en la ciudad, comentó que, de ganar elección, esperará los libros blancos para llevar a cabo la transición y con base en más elementos hacer comentario al respecto.



“Entiendo que hay una demanda y que hay muchas expectativas que quizá no se cumplieron y nosotros estamos asumiendo el reto de lo que venga hacia el frente”, indicó.



Añadió que una administración cuando va de salida es criticable, “a mí me va a pasar, porque hoy fui a una colonia donde hay gran obra pero falta mucho ahora por falta de recursos o porque los tiempos son limitados, repito un alcalde va a ser en tres o cuatro años una gran obra pero si le da la vuelta, le van a criticar donde no llegó la obra porque no va a ser posible”.



Se comprometió a que el Ayuntamiento no sea “botín de nadie”, para evitar que la gente se siga decepcionando del quehacer político, por el contrario, dijo que ayudará a desarrollar proyectos productivos y mejores oportunidades para los jóvenes.



“Que tengamos atención en la salud, que tengamos a las madres solteras, que tengamos la infraestructura y la obra que demanda la Capital del Estado, la verdad váyanse a otros Estados, las capitales, Xalapa tiene el indicador más elevado de pobreza de las Capitales de Estados del país, el 30% de la población aproximadamente es pobre en Xalapa en los diferentes segmentos”, puntualizó.



“Comisión de la verdad en CMAS”



En sus palabras, acotó que propondrá una “comisión de la verdad” para analizar lo que está ocurriendo al interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), para la cual invitará a las expertos y ciudadanía.



“Se ha convertido en un botín, en una caja perversa y chica (…) hay que ponerle un freno, no puede manejarse el organismo y que sea un botín de sueldos o ineficacias y creo que vamos a pedir a colegios y vamos a pedir expertos y vamos a abrir precisamente que la gente tome las decisiones del órgano de gobierno para que vea que está pasando, no lo vamos a permitir porque sabemos que sería gravísimo”, aseveró.



Refrendó que este organismo operador ha sido usado como un botín y ha sido objeto de saqueos, por lo que mencionó que no ha sido, ni será “tapadera” de nadie y no llegará al Ayuntamiento “a consentir” a nadie.



“Se ha usado como un botín y saqueo en la historia y lo vamos a evidenciar y lo vamos a parar, se está jugando mucho un organismo tan importante para la presentes y futuras generaciones que tiene que ver con drenajes, con colectores pluviales, que tiene que ver también con red agua potable”, expresó.



Detalló que se necesitan mil 430 millones de pesos para “defender a la gente de las lluvias”, además de 750 millones para la construcción de colectores pluviales que ayuden a más de 140 mil xalapeños que sufren de inundaciones y pierden su patrimonio por este problema.



“Mis respetos para David Velasco”



Ahued Bardahuil manifestó que guarda respeto hacia su principal rival en los actuales comicios, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, David Velasco Chedraui, con quien también compartir tribuna en el Congreso del Estado, bajo las siglas del partido tricolor.



“Está haciendo uso del mismo derecho que yo, de votar y ser votado, es un derecho constitucional, está consagrado y el destino nos pone un reto diferente, tengo una propuesta, él una y sí creo en la libertad que tenemos todos de tomar esa decisión, ya la sociedad tendrá que decidir en su momento”, enfatizó.



Consideró que las alianzas son buenas y forman parte de la coyuntura política, además de ser legales, señalando que se trata de postular a las mejores figuras a los cargos de elección popular con miras a seguir coligados una vez que se asuma el poder.



“La sociedad rebasó a los partidos y va a decidir sobre personajes más allá de los partidos que estén en coalición”, precisó.