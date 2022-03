"Me quieren despojar de mi casa”; xalapeña demanda ayuda del Gobernador

Preocupada por perder su casa, misma que logró conseguir con la solicitud de un préstamo ante el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), la señora Carmen Baizabal Grajales acusó al abogado César Beristain de querer despojarla de su patrimonio.Exhibiendo una cartulina en la que pidió el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para evitar perderla, explicó que en 2008 supuestamente le firmó un pagaré a una persona de nombre Lucila Galicia Lozano, mismo que sería por 6 mil pesos, quien posteriormente se lo vendió al litigante, quien aparentemente lo falsificó por 160 mil pesos."Me quieren despojar de mi casa cuando yo la estoy pagando al FOVISSSTE, tiene 12 años que esto se arregló y ahorita en una sola exhibición (recibió un documento) me están despojando y pidiéndome dinero. Es la señora Lucila Galicia Lozano con el licenciado César Beristain, ése es el que ha peleado porque según a él fue que le vendió el pagaré que me hizo firmar en blanco", comentó.Baizabal Grajales añadió que trabajó durante 20 años en el ISSSTE, del que se retiró voluntariamente posterior a pedir el préstamo hipotecario, temiendo que ahora vaya a perder la vivienda que tiene en la calle Tulipanes, de la colonia Niños Héroes de Xalapa."Son unos corrupción, soy madre soltera que todos los días vendo mi comida (...) Ya me mandaron que según en cinco días (ocurre el desalojo). Alteraron el pagaré, yo tengo una discapacidad, eso fue en el 2008, la señora se arrimó, yo padezco de eso de la mente, se arrimó y abusó de mí y firmé el pagaré en blanco (...) Y me dijo que lo vendió al licenciado César Beristain, fui allá y ya me cobró 160 mil pesos cuando quedaban 6 mil pesos", aseveró.La afectada pidió que pudiera llevarse a cabo un careo con Galicia Lozano, a fin de aclarar esta situación y así evitar que le quiten su casa."Yo fui al FOVISSSTE, ya me atendieron porque es mi propiedad, yo trabajé en el ISSSTE pero me retiré voluntariamente pero yo trabajo diario, eso es injusticia, le pido al Gobierno que intervenga porque me quieren despojar, ya le tengo miedo a ese señor, antes nos amenazaba, nos sacaba fotos en la casa pero como iba con puro corrupto, un día se metió a la casa y sacó fotos", acusó una vez más.