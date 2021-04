“Médicos tienen razón”: Cuitláhuac llevará reclamos por vacunas a Gobierno de AMLO

Tras las protestas de personal médico de Veracruz que demanda la vacuna contra COVID-19, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez los respaldó afirmando que se trata de un reclamo legítimo, por lo que llevarán sus peticiones al Gobierno Federal.



“Sí me preocupa, mi familia es de doctores, primos, sobrinos, hermana, hermano, son doctores y viví de cerca esa situación, por lo tanto pues no soy insensible, por eso dije: ‘reciban, que es un reclamo legitimo’, no está politizado, es legítimo y vamos a llevar esa petición a la Federación”, dijo.



Apenas este domingo, personal del Instituto Veracruzano de la Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández y del Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa" marchó por las principales calles de Xalapa para demandar la vacunación contra Coronavirus para todo el personal de salud que falta.



“Yo le pido paciencia a los médicos, tienen razón, por lo tanto vamos a llevar su peticiones”, dijo el Gobernador al respecto.



