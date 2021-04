“México está en riesgo”, se requiere alianza PAN-PRI-PRD: Adolfo Mota

Al referir que no pertenece a ninguna corriente del Revolucionario Institucional y no cree en los “ismos”, el ahora candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la Diputación federal por el Distrito 8 de Xalapa Rural, Adolfo Mota Hernández, se definió como “un político veracruzano priista afín a distintas personas” que en su momento le dieron la oportunidad de servir a Veracruz.



Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, al candidato se le cuestionó si pertenecía a la corriente duartista, comentando que es un político veracruzano que ha trabajado con varios gobernadores.



“Y hay que saber ser agradecido y el agradecimiento es uno de los valores morales intrínsecos que siempre voy a tener. Jamás negaré a un amigo y un aliado político, aun cuando esté en peligro incluso una oportunidad, me siento muy orgulloso de hecho”, dijo.



Adolfo Mota dejó en claro que no es del “ismo”, sino una persona de reconocimiento de personalidades, que trabaja sin “complejos” y buscando siempre la unidad, criticando que la división con la que actuaron los exgobernadores Miguel Ángel Yunes, Dante Delgado, Fernando Gutiérrez Barrios, Fidel Herrera Beltrán y Dionisio Pérez Jácome, impidió que alguien del Estado llegara a la Presidencia de la República.



“Trabajo sin complejos, reconozco a los demás, me gusta reconocer las capacidades y reitero todos ellos unidos desde luego nos hubieran dado un Presidente de México, tenían lo suficiente para dirigir al país, Veracruz debe volver a protagonizar en la política nacional y debemos empeñarnos pero unidos, sin descalificaciones y con altura de miras”, dijo.



Elevar el debate político



En el tema electoral, se le preguntó sobre la crítica que hiciera el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, de los espectaculares donde se promociona por el PAN y el PRD, a lo que el candidato dijo que la convocatoria es a elevar el nivel del debate y no “pelearse en la carretera con mamparas”.



Por ello, lo invitó a participar “en temas interesantes” y hablar de temas precisos del Poder Legislativo, como la economía, salud y seguridad pública.



“Y yo estaré en la cita, si son descalificaciones o adjetivos a priori, los miro como tal al calor de la campaña”, dijo al señalar que su espectacular adquirió notoriedad a raíz del “pleito del dirigente con una mampara”.



Mota Hernández destacó que la coalición Va por México, que encabeza en el Distrito 8 de Xalapa Rural, propone opciones concretas que permitan generar condiciones de riqueza y una ruta más amplia de energías limpias y renovables, de condiciones para mejorar la inversión, de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, fortalecer y capacitar los sistemas de seguridad en Veracruz y en México y mejores condiciones de salud y dotación de medicamentos.



En este sentido, agregó que el presupuesto de la educación superior es fundamental, ya que las universidades están reclamando recursos para después de la pandemia mejorar las condiciones de comunicación en línea.



“En el tema agropecuario y del campo, es fundamental mirar con programas específicos a ésta, una de las áreas que da de comer a México y en la que encuentro desesperación, voluntad sí de trabajo pero con condiciones en el presupuesto que les permita trabajar”, apuntó.



Ninguna observación en mi paso por la SEV



El abanderado del frente opositor afirmó que durante los cuatro años que estuvo al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en el sexenio de Duarte de Ochoa, las Cuentas Públicas de la dependencia fueron aprobadas sin ninguna observación.



“Al día de hoy lo digo y con orgullo lo señalo, prácticamente Adolfo Mota no ha recibido ninguna observación, algún señalamiento que en escrito pudiera recomendar o hacer pensar que en la Secretaría se hubiera llevado algo indebido”, enfatizó.



De allí que dijera que los señalamientos en su contra son “normales en campaña”, ya que salieron luego de que se anunciara que sería el contendiente por la coalición PAN-PRI-PRD, definiendo esto como una “fortaleza” más que una “debilidad”.



“Lo que un día pudo haber sido una debilidad, hoy se convierte en una gran fortaleza y lo digo incluso por el apoyo que hemos estado teniendo del magisterio y de las propuestas que se han dado”, precisó Mota Hernández.



Al decir que los señalamientos caen por su propio peso, apuntó que no ha recibido en texto ninguna situación que le “abochorne” o le pudiera generar alguna situación jurídica compleja.



“Si hubiera carpeta de investigación, hubiera tenido alguna notificación y no he tenido ninguna”, aclaró.



México está en riesgo



El exfuncionario estatal y dos veces diputado federal aseguró que “México está en riesgo”, de allí la necesidad de conformar la alianza PAN-PRI-PRD.



“¿Cuál es la próxima Cámara de Diputados que queremos? Y la coalición que yo encabezó creo que tiene la mejor perspectiva económica respecto de lo que viene”, dijo.



Dijo que en la próxima Legislatura se discutirá el presupuesto y se deberá ver si va a seguir siendo subsidiario o va a mirar hacia la micro, pequeña o mediana empresa para intentar de generar riqueza.



“La balanza de pagos, la balanza comercial, tenemos riesgo en el producto interno bruto, los cumplimientos del tratado del T-MEC, están en riesgo también y que pueden a meter a México en una dinámica y una espiral descendente”, auguró.



Ello es uno de los intereses fundamentales de los tres partidos, de nuevamente salir al electorado y pedirle la confianza del voto, dijo.



“Es la Cámara de Diputados la que inspira la coalición, estoy seguro de ello, la plataforma aún no está acabada, nos hemos ido acomodando en términos de pensamientos y de ideas y de saber qué eso es lo fundamental que el país está requiriendo”, afirmó.



Refrendó que evidentemente el presupuesto será el primer tema al que la próxima Cámara Diputados se va a enfrentar “y creo que debe analizarse conscientemente, no aprobar lo que sea de la Secretaría de Hacienda porque tenemos una visión muy distinta con respecto al tema económico”, expresó Mota Hernández.