“México marca línea” a otros países sobre aplicación de programas sociales: Delegado

Al definir el apoyo económico como un reconocimiento al esfuerzo que dieron durante su vida por el desarrollo del país, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acompañado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, entregó las tarjetas bancarias a los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores en Coatepec.“Es un reconocimiento a todos ustedes por lo que le han dado al país y que la patria tiene que regresarle a ustedes todo ese esfuerzo, todo ese trabajo. Sin ustedes no tendríamos todo este país. Ustedes han hecho la construcción de todo lo que hoy somos”, afirmó en presencia del alcalde de ese municipio, Raymundo Andrade Rivera.Refirió que este programa proviene del Ciudad de México, cuando AMLO fue jefe de gobierno y desde entonces, “los que tienen pensamiento conservador” se oponían a dar estos apoyos.“El Presidente nos ha encargado mucho esta entrega de tarjetas de la Pensión para el Bienestar para los Adultos Mayores que hoy ya es por Ley constitucional, a pesar de lo que dicen los conservadores, a partir de los 65 años”, destacó Huerta Ladrón de Guevara.Al aseverar que “México marca línea” a otros países sobre programas sociales, indicó que la promesa desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder era que se universalizaría la ayuda y se duplicaría, quitando la prohibición a otorgársela a quien ya recibiera otro tipo de apoyo.“Desde que llegó el Gobierno de la Cuarta Transformación se cumplen los compromisos y desde entonces no sólo se duplica, se universaliza y año con año viene creciendo la pensión, tan sólo el año pasado pagaba 3 mil 100 pesos bimestrales y a partir de este bimestre se pasan 3 mil 850 pesos”, enfatizó.Al ser un derecho consagrado en la Carta Magna, los beneficiarios tienen la certeza de que se les entregará, de lo contrario el pueblo no permitiría que se les quite, expuso.“Cada año va a ir aumentando el 20 por ciento, cuando lleguemos al final de este Gobierno, si ustedes lo deciden porque el 10 de abril (habrá la jornada de revocación de mandato) y ustedes podrán decidir si quieren que se quede el Presidente o se vaya a su rancho”, añadió.Además, el funcionario federal señaló que prefiere que al Gobierno de López Obrador se llame como “Gobierno de la República”, porque se trata de la unidad de los Gobiernos y la ciudadanía.Manuel Huerta expuso que el tamaño de la corrupción que imperaba en el país, antes del 2018, es el tamaño de las acciones que la administración federal en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales lleva a cabo en favor de los más pobres.“Son las obras del Tren Maya, son las obras de aeropuerto de Santa Lucía, son los rescates de la industria energética, en Dos Bocas y muchas obras más, las escuelas, las becas para los jóvenes, para todos los estudiantes pobres”, enumeró.El Delegado de la Secretaría del Bienestar refrendó que seguirán trabajando con el Gobierno de Veracruz para seguir acercando los programas sociales a quienes más lo requieren y hasta que la ciudadanía permita que AMLO siga siendo el “motor” de la transformación.