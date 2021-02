“Mi sed es sed de Dios”. Tributo a la Vida Consagrada

Por la vida y el testimonio de todos los consagrados y consagradas en la Iglesia, de manera particular por los que viven y trabajan en nuestra querida arquidiócesis, y por todos aquellos y aquellas que han descubierto su vocación en nuestras comunidades y ahora se encuentran por los distintos caminos de Jericó atendiendo a la humanidad herida por el pecado y las injusticias.

Dar gracias a Dios por la Vida Consagrada que nos desafía con su testimonio para no acomodarnos a los criterios de este mundo y para reconocer que sólo Cristo puede darnos esa agua que sacia la sed profunda que experimentamos en la vida.

Dar gracias porque en estos tiempos de crisis siguen surgiendo hombres y mujeres que han quedado inevitablemente atraídos por Aquel que pidiéndoles de beber termina por saciar la sed inmensa de sentido y amor que les alienta.

Dar gracias por todos esos veracruzanos, hombres y mujeres, que en los caminos de Jerusalén a Jericó se detienen con un corazón compasivo a escuchar el grito de los pueblos de la tierra que desfigurados por la violencia y la injusticia piden cercanía, apoyo y atención.

“Ahí van las monjas”. Así a veces nos referimos a ellas, incluso de manera despectiva. Tradicionalmente señalamos a estas personas como monjas, monjes, madres, hermanas y hermanos. Pero se trata de todos aquellos hombres y mujeres que escucharon el llamado del Señor y lo siguen a través de lo que se llama la vocación a la Vida Consagrada.Hace algunos años en un Congreso internacional sobre la vida consagrada se asumió una temática que define con mucha precisión el significado de esta vocación. La Vida Consagrada se ha distinguido, desde los mismos inicios del cristianismo, por su Pasión por Cristo y su pasión por la humanidad. Pasión tanto en su significado de padecer como de apasionarse.Estos dos aspectos son esenciales en la vida de los consagrados y consagradas, tanto en los que viven completamente en el encierro como en aquellos que se esfuerzan por ser testigos de Cristo en los distintos ambientes de la sociedad. Por un lado, su especial amor y adhesión a Cristo como fuente y medio de inspiración de su entrega incondicional por los demás, expresada a través de muchas obras apostólicas en el campo educativo, asistencial, sanitario, pastoral, etc.Hay dos estampas evangélicas que expresan muy bien estos aspectos fundamentales de la vocación a la Vida Consagrada. El primero, el de la mujer samaritana que deseosa de encontrar el agua nueva de la vida, se dejó interpelar por el encuentro con Jesús y fascinada por quien le pedía de beber, pudo experimentar desde el atractivo de su persona la reconstrucción de la propia vida y el encuentro con el Mesías, que no dudó en anunciar a sus paisanos (Jn 4, 1-42).Hablando precisamente de la sed de Dios, Sor Verónica Berzosa -una monja española que se ha distinguido como una verdadera maestra del espíritu compartiendo reflexiones verdaderamente profundas sobre el seguimiento de Cristo y la espiritualidad cristiana-, expresaba:“Tu gracia me ha hecho descubrir que nos quisiste criaturas. Y las criaturas tienen, por su misma condición, necesidad de Ti, sed de Dios. Y esa sed no es un castigo, sino un regalo tuyo. ¡Esa sed es tu grito encarnado en la criatura!, para que esta sea consciente y jamás olvide que no puede prescindir de Ti. Tú, que nos has regalado la sed, te ofreces como fuente que la sacia. Quisiste al hombre sediento, pero no sin quererte a Ti mismo como inagotable fuente y fidelísima agua que se ofrece indefectiblemente. Señor, ¡no permitas que me domine la tentación de la autosuficiencia, el intento suicida de querer colmar el corazón con mis solas fuerzas al margen de tu designio! Porque la mayor indigencia es vivir engañada sin reconocer que mi sed es sed de Dios”.La segunda estampa, también de un samaritano (Lc 10,25-37), recuerda a aquel hombre que, conmovido por la humanidad herida, desfigurada y abandonada en los caminos de la vida, supo entender que la cuestión central en la vida de un cristiano no es averiguar quién es mi prójimo, sino poseer en el corazón una verdadera disposición de compasión y ternura ante quien nos necesita. Sólo cuando se posee un corazón cargado de entrañas de misericordia es posible movilizar todas las capacidades humanas en busca de servicio por el otro, cargándolo sobre la propia vida y haciéndose hermano de él y de su futuro.El día de mañana celebraremos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que es oportuno vivir como expresión de nuestra gratitud a Dios por todas estas razones:Las situaciones desgarradoras que estamos viviendo están provocando que muchas personas se sensibilicen ante el drama del sufrimiento, por lo que estamos seguros que Dios está llamando a hombres y mujeres, en este tiempo de tribulación, para que se comprometan a sanar las heridas y a consolar los corazones afligidos.Que el testimonio de los consagrados y las consagradas nos lleve al descubrimiento gozoso, como la samaritana, del amor de Jesús y nos permita arrodillarnos, como el samaritano, ante la humanidad herida.