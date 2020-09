"Mientes", dice Calderón a Córdova tras revés a México Libre; "no nos van a detener"

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) Si querían negarle el registro a @MexLibre_ , señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener.— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 5, 2020





— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) Mientes @lorenzocordovav . Nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el @INEMexico y para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión. https://t.co/kI7950kkXB — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 5, 2020

El ex presidente Felipe Calderón aseguró que si querían negarle el registro a México Libre, al menos, se hubieran ahorrado el "ridículo" de sus argumentos.Esta noche, el Instituto Nacional Electoral (INE) le dio un revés a la familia Calderón-Zavala, al negarles el registro como partido político.En un mensaje de Twitter, Calderón amagó que no los van a detener.Además, Calderón Hinojosa le dijo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova que miente al decir que hay un 8.2% del ingreso en el que no se tiene claro el origen de las aportaciones a México Libre.En un segundo mensaje, después de negarle el registro, Calderón dijo que los donantes de México Libre están perfectamente identificados, y aseguró que Lorenzo Córdova lo sabía y lo ocultó.Dijo que es un "día de vergüenza" para Córdova y el INE y para la memoria de su padre Arnaldo Córdova, pues lo avergonzaría su decisión.“Mientes @lorenzocordovav. Nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el @INEMexico y para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión”, posteó Calderón.