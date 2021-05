“Miserable” que candidata de RSP en Orizaba quiera usar a desaparecidos: Activista

El activista Jairo Guarneros criticó la propuesta de cierre de campaña que hiciera la candidata de Redes Sociales Progresistas a la Diputación local por el distrito de Orizaba, Letty Hernández Miranda, quien pretendía realizar una ceremonia simbólica para los desaparecidos.



“Te espero este sábado 29 de mayo a realizar esta ceremonia 100% simbólica por nuestros desaparecidos para cerrar nuestros trabajos de campaña por la diputación local del distrito 20.



“Una ceremonia donde queremos romper los esquemas y hacer un mitin pacifico con objetivos. Seamos congruentes, ya no queremos cierres con grandes aglomeraciones de personas y gastos excesivos en basura electoral sin objetivo alguno. Los familiares de personas desaparecidas pueden llevar cartulinas con sus nombres para volver a alzar la voz en nombre de ellos”, publicó la candidata en la red social.



Guarneros dijo que ningún político debe de aprovecharse de este tema que significa dolor para las familias de quienes ya no regresan a casa.



“Es tan indignante, es miserable utilizar una lucha que es totalmente justa, pero que nadie de la gente que ahora se andan candidateando y que les nació la preocupación por el pueblo los ha acompañado, pero creo que debería de tener la decencia de no pronunciarse en ese sentido, de no utilizarlo para llamar a una marcha”.



Dijo que no va conseguir que la gente se vuelva hacia ellos votando, sino que conseguirán el repudio porque se ve como oportunismo. El llamado dijo que es, no utilizar como botín político este tema.