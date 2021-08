“Muchísimas” zonas de Xalapa no tienen Internet; niños abandonaron la escuela

El director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Xalapa, Francisco Domínguez Canseco, señaló que son muchos los lugares de la capital, principalmente en congregaciones y colonias de la periferia, donde sus habitantes no cuentan con conectividad a Internet.



En ese sentido, expuso que la falta de recursos económicos es algo que también impacta en la posibilidad que tienen dichas personas de poder hacer uso de las tecnologías y de acceder a la red.



“Son muchísimas (zonas), por ejemplo si tú vas a la colonia Cerro Colorado, hay personas que usan el celular solamente para hacer llamadas y mandar mensajes, y no sólo es un problema de conectividad, es también un problema económico o financiero”, expresó.



A Domínguez Canseco afirmó que desde el año pasado, se tuvo que hacer uso de los espacios públicos que tiene el Ayuntamiento en esas zonas para que sus residentes pudieran tener acceso a Internet.



“Se brinda Internet gratis para que los vecinos se puedan conectar”, dijo.



Además, acotó que muchos niños xalapeños dejaron la escuela porque en sus familias, había estudiantes en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, que dificultaba que todos pudieran tomar las clases en línea, al no contar con la tecnología para ello.



“Imagínense una señora atendiendo cuatro procesos educativos diferentes, entonces el proceso ha sido muy difícil”, reveló el funcionario municipal.



Adicionó que a través de los proyectos que implementan organizaciones de la sociedad civil, financiadas con recursos de la Alcaldía capitalina, se han ofrecido espacios de recreación para los pequeños en sus comunidades.