“Mujer Raíz” se presenta este sábado, en el escenario de Área 51

La obra “Mujer Raíz”, original de Ana Lucila Castillo, fue presentada dos años atrás en el inicio del Programa Nacional de Teatro celebrado en el Teatro del Estado, puesta en escena que retorna al escenario en presentaciones itinerantes por varias ciudades de la entidad, e iniciará en Xalapa, el sábado 14 en el foro de Área 51.La autora, Ana Lucila Castillo, también directora de esta puesta en escena, recuerda que en aquella ocasión ofreció 40 funciones dedicadas a niños de primaria y secundaria, muchos de ellos nunca habían asistido a una obra de teatro. “Fue grato ver cómo se emocionaban con lo que ocurría en el escenario”, dice.“'Mujer Raíz' surgió, años atrás, como resultado de un intenso trabajo de campo, investigaciones y entrevistas realizadas en varias localidades, donde se visualizó el machismo imperante en esas zonas aledañas a esta Capital. Se percibió la falta de información existente”, cuenta.El trabajo de campo arrojó datos sobre lo resistente que es por el arraigo tanto en usos como en costumbres. Este fenómeno social le dio los elementos para montar la obra, lograda con apoyo de Teatro Escolar en Veracruz.“Fue un trabajo personal, realizado en varias secundarias, con entrevistas a chavitos y chavitas de 16 años. Entre las preguntas había una que les cuestionaba sus aspiraciones para después de terminar la secundaria. En su mayoría coincidían que todos querían irse a Estados Unidos. Me llamó mucho la atención porque hay lugares en los que hay mayor tendencia a emigrar. A veces ellos no saben a qué se enfrentarán. 'Es mejor vida', respondían. Se notaba su falta de información. Sus referencias comunes eran que allá había música norteña, que usarían camisas de cuadros. Lo cierto es que todos se van, todas se quedan a atender hijos. La historia se repite con mayor tendencia”.“Con este trabajo entendimos el cómo se formaban las familias, familias que repiten patrones. Esa es la tendencia, repetirlos, no buscar otras alternativas. También con los mismos patrones de violencia, lo que afecta a la comunidad en pleno pero con la aceptación de que 'está bien, así debe ser…'”“Descubrimos que la mayoría de las mujeres dejaron inconclusa su formación escolar, que no había más allá después de la secundaria. Algunas llegaron a la prepa, ahí dejaron la escuela. Los jóvenes en esa etapa formaban sus familias creando un circulo que se repetía”.“‘Mujer Raíz’ habla de una familia de un pueblo, en que la chica al principio repite estos patrones hasta que se encuentra con una mujer mágica quien le muestra algo distinto, nuevas maneras de comunicarse entre hombres y mujeres, le da consejos para que todos estén mejor. Este encuentro impacta mucho a la protagonista, ve con otros ojos su entorno; sus padres en violencia, hombre con autoridad dominante sobre ‘su’ mujer. A ellas nunca se les escucha decir cosas tan sencillas como el compartir lo que piensan o lo que quieren. Todo eso hace cuestionar a la protagonista, adolescente que quiere hacer que el pueblo vea otra forma de ver al amor, a la sexualidad. Sí, es una obra dirigida a los adolescentes”.“‘Mujer Raíz’ la escribí como una comedia. Suelo tener una tendencia en mi trabajo a profundizar más en el género de la comedia. Esto tiene que ver con el público al que voy dirigida. Vamos a reír, vamos a pasarla bien, vamos a hablar de algo importante pero que además te entretenga, con personajes atractivos, con circunstancias familiares, vistas desde otras perspectivas. El público al que va dirigida, desde el inicio tiene mucha empatía por la comedia. Los adolescentes nunca han ido al teatro, es padre ver cómo entran. Es algo bonito ver su emoción. Hay partes en que ríen, otras en que reflexionan. ‘Raíz Mujer’ los conmueve, quizá por ofrecer una combinación de generar una reflexión pero que a la vez los divierte y les dice algo importante, es una buena combinación”, concluyó.