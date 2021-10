“Muy pronto”, reabrirán El Tajín y zonas arqueológicas de Veracruz

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), podría abrir la próxima semana las 10 zonas arqueológicas a su cargo que hay en Veracruz, adelantó la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago.Expuso que en su reciente visita, el presidente Andrés Manuel López Obrador platicó con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sobre la necesidad de que estos lugares, cerrados desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, vuelvan a abrir a los turistas.“El Presidente estuvo aquí celebrando los 200 Años de la MARINA, y ahí estuvo platicando con el señor Gobernador, con todo el equipo, entendemos que ya está muy pronto por liberarse el tema de la apertura de las zonas arqueológicas en todo el Estado”, expresó en conferencia de prensa.Arbesú Lago acotó que el mandatario veracruzano también conversó con las autoridades del INAH y con la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, que es de quien depende dicho instituto.“Entonces estamos esperando que posiblemente la próxima semana o en 15 días máximo, pueda quedar ya la apertura no nada más de El Tajín, sino de las diez zonas o espacios arqueológicos que tiene abierto el INAH en el Estado”, abundó.Cabe recordar que estos lugares son Quiahuiztlán, en el municipio de Actopan; Cuajilote, en Atzalan; Vega de la Peña, también en Atzalan; Cuyuxquihui, en Papantla; El Tajin, igualmente en Papantla; Tres Zapotes, en Santiago Tuxtla; Castillo de Teayo, en Castillo de Teayo; Cempoala, en Úrsulo Galván; Las Higueras, en Vega de Alatorre; ySan Lorenzo Tenochtitlan, en Texistepec.Por otra parte, con relación al Fideicomiso del 2 % al Hospedaje y la queja de los empresarios del sector turístico y hotelero en Xalapa y la región sobre la falta de promoción turística, indicó que los estatutos de este fondo cambiaron, así como la organización que los representaba en la capital.“Hubo un cambio estatutario en la representación de la Zona de Cultura y Aventura, en cuanto a la asociación de hoteles que estaba representando a esta región, salió la Unión de Empresarios Hoteleros y entró la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa, ahí nosotros no tuvimos nada qué ver, simplemente es una asociación de muestra ante el Fideicomiso que tiene más asociados que la otra, mayor representación y se da el cambio”, precisó la funcionaria estatal.Además aseguró que la dependencia a su cargo ha estado en comunicación con todas las agrupaciones de los empresarios turísticos y hoteleros, estén o no representadas en el Fideicomiso; y acotó que sí se han llevado a cabo campañas de promoción, aunque la mayoría en Estados vecinos y otros más, para que sus habitantes vengan a visitar Veracruz.“Ahí están todos los datos del fideicomiso, todas las campañas que se han realizado, todo el impacto que han tenido, todo el seguimiento, obviamente más afuera de Veracruz, que adentro porque queremos que venga gente de los Estados aledaños, pero también hemos recibido de otros Estados”, afirmó.