"Nadie está obligado a lo imposible": Iglesia sobre el regreso a clases

Los obispos de todo el país aseguraron que la educación debe ser la principal tarea del Proyecto de Nación, pues sólo con un compromiso serio, decidido y generoso se podrá velar por el bien presente y futuro de la niñez, además que nadie está obligado a lo imposible, por lo que, si no es posible tener un regreso presencial seguro, no se debe hacer.



En un mensaje emitido a la comunidad educativa para discernir con prudencia y pasión por la educación, los prelados resaltaron que nadie está obligado a lo imposible, por lo que, si no es posible tener un regreso presencial seguro, se tienen que ver las prioridades y articular solidaridades para hacerlo a su tiempo, de acuerdo con las propias circunstancias y posibilidades.



"Es muy importante ayudarles a recuperar sus espacios educativos, en donde puedan convivir seguros, aprendiendo a vivir estos nuevos tiempos a conciencia, con métodos y contenidos educativos propios. Ningún niño debe continuar aislado o descuidado en su educación. Debemos salir, todos, a buscar a aquellos que ya han desertado de sus estudios. También es urgente velar por el cuidado, la capacitación y atención de nuestros docentes y padres de familia".



Añadieron que es urgente organizarnos entre todos los miembros de la comunidad escolar, así como de la sociedad en general, para garantizar el adecuado regreso presencial en las escuelas. El lavado de manos, la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, evitar lugares cerrados con espacios concurridos, son medidas que salvan vidas.



"Tenemos que ver al tiempo como un aliado, día a día, mediante el diálogo, la buena voluntad y el trabajo. Somos capaces de modificar las realidades sociales por muy complejas que éstas sean. La caridad, la fraternidad y la buena voluntad son las mejores vacunas contra actitudes pesimistas, la ira y ansiedad. Hoy nos toca hacer los máximos esfuerzos, no los mínimos".



Pidieron a la sociedad, desde autoridades civiles, industriales, empresarios, líderes sociales, sindicatos, comerciantes, agentes de la cultura, el arte y el deporte que promuevan un verdadero pacto educativo.



"A la autoridad civil le corresponde proveer de políticas públicas, recursos y gestiones competentes para la correcta respuesta frente a este momento histórico. Exhortamos a todas las instituciones educativas, públicas y privadas, a todas las escuelas particulares fundadas y administradas por comunidades religiosas o diocesanas a mirar con generosidad y confianza el futuro".