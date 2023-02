“Nahle estará en la boleta, ¡Gobernadora!”, salieron a gritar diputados de MORENA

Acompañado por diputados del PT y del PVEM, así como de su bancada, el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín hizo un pronunciamiento en el que aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí validó la reforma constitucional conocida como “Ley Nahle”, a excepción de una porción eliminada por los ministros.El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador de la bancada de MORENA dijo que la LXVI Legislatura será respetuosa de las decisiones del máximo tribunal, aunque cuestionó que haya “acogido” la pretensión de opositores.“La bancada de MORENA es respetuosa de las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo comprendo que acogió la pretensión de algunos partidos políticos en el sentido de confundir el derecho a ser veracruzano y ser veracruzana, como lo marca el Artículo 11, con los requisitos para acceder a la Gubernatura del Estado”, señaló.Apoyado por sus homólogos, Gómez Cazarín subrayó que la Reforma al artículo 11 fracción III de la Constitución local fue aprobada: “esta reforma fue aprobada y han querido confundir al pueblo veracruzano pues están dando un juicio incorrecto quienes así se manifestaron (sobre la invalidez de la reforma)”.Recordó que el Congreso buscó reformar el artículo 11 de la Constitución local reconociendo como veracruzanos a los padres de hijos veracruzanos o a quienes tengan una residencia efectiva de 5 años.“Es decir, lo que se discutió hoy en la Corte no tenía nada que ver con los requisitos para ser Gobernadora o Gobernador del Estado de Veracruz, pues el Congreso nunca reformó el artículo 43, que quede bien claro.“Lamentablemente, existen antecedentes en los que por la vía judicial han intentado eliminar de la contienda a personas valiosas y reconocidas por el pueblo; al propio Presidente de la nación Andrés Manuel López Obrador intentaron desaforarlo para la elección de 2006, no nos olvidemos de eso”.El Legislador insistió en que la reforma analizada por la Corte subsiste y es válida por cuanto hace a la residencia efectiva de 5 años, por lo que quienes tengan arraigo y se identifiquen como veracruzanos y veracruzanas podrán acceder a ese reconocimiento.“Por cuanto a lo que han comentado de la secretaria Rocío Nahle, de que pueda ser Gobernadora pues ella así lo dijo en una entrevista, que va a aparecer en la boleta y pues nosotros esperamos y estamos seguros de que así va a ser”, expresó Gómez Cazarín.El diputado abundó que el Congreso no ha modificado el artículo 43, que establece los requisitos para contender por la gubernatura, aunque no descartó legislar en ese sentido.“Si el pueblo lo pide claro que lo hacemos como legisladoras y diputados que somos del diputado de Veracruz; además, tengo entendido que la señora secretaria ya cuenta con una resolución favorable en ese sentido emitida por el Tribunal Electoral, firme y definitiva; es decir, ella tiene más de 36 años residiendo, rebasando por mucho los 5 años que marca la Ley”.Agregó que “sin ser tan técnicos”, el artículo 116 de la Constitución Federal permite acceder a Gobernar un Estado sin haber nacido en el bajo la expresión “con residencia efectiva no menor de cinco años”.“Tenemos el caso de 9 gobernadores en el país que no son de ese propio estado, tal es el caso de Querétaro, en donde gobierna un veracruzano, el licenciado (Mauricio Kuri). La carta magna da alternativas para acreditar el requisito de ser nativo de un estado”.Refirió que lo mismo ocurre en Aguascalientes, con Martín Orozco, quien nació en Jalisco; en Yucatán con Mauricio Vila, originario de la Ciudad de México; en Oaxaca fue gobernador Alejandro Murat quien nación en el Estado de México; también en Quintana Roo, Carlos González quien nació en Mérida; Cuauhtémoc Blanco en Morelos siendo originario de la Ciudad de México; e Indira Vizcaíno en Colima, quien es originaria de Baja California.“De manera respetuosa comentamos que sí se aprobó la reforma, sólo es una porción de los hijos que bien lo dijeron los ministros; la Reforma pasó y estoy seguro de que en 2024 va a aparecer en la boleta electoral Rocío Nahle que la corcholata trae mucho gas”, agregó.Al concluir su mensaje, los diputados de MORENA, a excepción de Jessica Ramírez Cisneros, incluyendo a la diputada del PVEM, Citlali Medellín Careaga y el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila comenzaron a corear “gobernadora, gobernadora” y “arriba Rocío Nahle”.