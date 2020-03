¡Ni una menos!, ¡basta de feminicidios!; mujeres defienden su vida y sus derechos

Miles de mujeres tomarán las calles este día para demandar seguridad, respeto, equidad, igualdad y garantizar sus derechos laborales y humanos ante la ola de feminicidios y desapariciones en todo el país con una atención y reacción de las autoridades correspondientes de forma tardía, negligente y discriminatoria, minimizando las características, agravantes y elementos en los casos denunciados.



Los datos del INEGI sobre feminicidios registran que en 2015 fueron 411, en 2017 aumentó a 741, y en 2019 se elevó a 976 casos a nivel nacional. Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó que, en 2019, Veracruz fue la entidad federativa con más feminicidios, seguida del Estado de México, Nuevo León y Puebla.



De acuerdo con el INEGI, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.



En México son asesinadas 10 mujeres al día según datos del INEGI y 9 son desaparecidas, información de la activista Frida Guerrera que ha insistido al presidente Andrés Manuel López Obrador de una agenda integral para la atención urgente de feminicidios y la creación de una Fiscalía especializada.



Ante el feminicidio de Abril Pérez Sagaón presuntamente ordenado por su ex esposo; de Ingrid Escamilla Vargas, desollada por su pareja y el de la niña Fátima Cecilia, violada y asesinada por una pareja conocida de su familia, registrados en la Ciudad de México, miles de mujeres exigen justicia y medidas para garantizar la seguridad de todas sin importar la clase social, así como medidas para sancionar con penas severas las amenazas, agresiones, acoso, hostigamiento y feminicidios que se registran a diario.



Las diversas organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos acusan a un Estado feminicida por sus acciones y omisiones para la atención integral de los casos. Denuncian que los Ministerios Públicos, policías y autoridades de todos los niveles no tienen capacitación para la atención de las víctimas y sus familias, generando una revictimización y aumentando el riesgo de violación de sus derechos por la filtración de imágenes, expedientes y datos claves en las investigaciones, sin sanciones para los responsables.



La movilización de este domingo es considerada histórica y clave para impulsar nuevas políticas públicas ante un Estado de Emergencia que se vive en todo el país.



Todos los gobiernos de todos los niveles se han pronunciado por apoyar e impulsar nuevas políticas en pro de las mujeres, pero lamentablemente solo son el discurso, ya que, en el momento de presentarse un caso, la ciudadanía es la que ha participado para resolver y presentar pruebas, con una movilización rápida, viral y especifica en las redes sociales, que ha permitido a las autoridades de investigación obtener datos para resolver los casos que tienen una gran presión social.



De acuerdo con el Artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Género tiene como objetivo garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.



Se debe tomar en cuenta que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, esto según el Artículo 21 de esa misma ley.



Y finalmente, las entidades con Alerta de Género en toda o en algunos municipios son Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.