“Ningún chile les embona”: Se va Ramos Alor, el Secretario de las Polémicas

Roberto Ramos Alor, sin duda, fue el secretario más polémico en la primera mitad de la administración del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez.Desde sus frases “sureñas” que ofendió a periodistas, comentarios que provocaron un choque con diputadas, hasta señalamientos administrativos en la Secretaría de Salud, dieron de qué hablar durante el tiempo que estuvo en su encargo.En junio de 2019, durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Ramos Alor respondió groseramente a periodistas ante dudas sobre los contratos por compra de medicamentos a la empresa Abisalud, ligada a un funcionario morenista.El entonces Secretario recriminó a los reporteros que “no les embona ningún chile”. Al día siguiente y mediante sus redes sociales, se disculpó por su expresión “sureña” , la cual dijo, fue sin ningún ánimo de faltar al respeto.En diciembre del mismo año, previo a su comparecencia ante diputados en el Congreso del Estado, Ramos Alor volvió a desatar críticas debido a que optó por hacerse una “limpia” en el recinto legislativo, en pleno salón de la Diputación Permanente.Ya en 2020, año en que se desató la pandemia de COVID-19 y en otra comparecencia en el Congreso del Estado, Roberto Ramos criticó a los médicos que se ampararon ante juzgados para no atender a pacientes con el virus, llamándolos “traidores a la patria”.“Es escabroso para nosotros como médicos, trabajadores de la salud, el hecho de que hayan trabajadores que se ampararon, y un juicio de amparo debe tener una justificación y aquí la justificación es ‘no atender pacientes de COVID’”, dijo, lo que también resultó en críticas contra el ahora exfuncionario.En el 2021, la diputada local priísta Anilú Ingram Vallines, terminó por denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a Ramos Alor, por presunta violencia política de género Y es que también en la comparencia de ese año, el entonces Secretario crítico a legisladoras por ser “totalmente Palacio” y ser “antes muertas que sencillas”, esto sin aludir a Ingram Vallines pero luego de haber sido cuestionado por la priísta.“Me da enorme gusto de tener y conocer diputados que vienen de abajo, que caminan, que están cerca de su pueblo. Veracruz y el país ya está cansado de conocer la historia de diputadas y diputados que nunca hacen esta práctica democrática y que son totalmente palacios y antes muertas que sencillas porque nunca han estado cerca del pueblo; ¿qué representan esas diputadas? Me pregunto yo”, dijo.También, durante los tres años de su gestión, tuvo que lidiar con la falta de medicamentos oncológicos, los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un supuesto alto número de “aviadores” e irregularidades en la compra de medicamentos.A Roberto Ramos Alor le correspondió combatir la pandemia por Coronavirus, organizar el plan de vacunación en el Estado e intentar que Veracruz se mantuviera el mayor tiempo posible en Semáforo Epidemiológico verde.“Así como llegó el Coronavirus desde China y yo pensaba que no iba a llegar a Minatitlán o a Coatza o a Veracruz y miren, llegó”, dijo el funcionario estatal en junio de 2021 Pese a todo lo anterior, el gobernador Cuitláhuac García salió en su defensa en cada ocasión."Veracruz es el único que no llegó ni en la segunda ola, ni en la tercera al semáforo rojo y eso habla de una labor metódica, científica, sanitaria correcta que impulsó el doctor Alor”, llegó a decir el mandatario , por lo que la renuncia este jueves, sin mencionar algún motivo, fue sorpresiva.