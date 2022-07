“No ando en campaña”, dice Nahle sobre sus eventos en Veracruz

“Yo no ando en campaña”, expresó la titular de la Secretaría de Energía (SE), Rocío Nahle García, quien este jueves acompañó al gobernador del estado Cuitláhuac García Jimenez, al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, entre otras autoridades estatales, a la jornada de Servicios Gratuitos del Registro Civil y Dependencias Gubernamentales en el auditorio “Benito Juárez” del Puerto de Veracruz.Cuestionada sobre el posicionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) de no permitir eventos masivos de MORENA por considerarlos actos anticipados de campaña, Rocío Nahle expresó que asistió a la entidad a actos con el mandatario estatal.“Yo no estoy haciendo ningún acto de campaña, yo tuve hace rato un evento con el Gobernador sobre el tema energético, me invitaron ahorita a acompañarlos y yo lo hago con mucho gusto”, asentó a su llegada a las jornadas de Salud y del registro civil.Al cuestionarle si le gustaría ser Gobernadora de Veracruz, dejó en claro su postura, “no voy a hablar de eso ahorita”.Y es que criticó, el órgano electoral emitió una tutela preventiva a Morena y diversos servidores públicos, prohibiéndoles la realización de actos proselitistas anticipados a los procesos electorales locales de 2023 y federal de 2024.No obstante, y a decir de Rocío Nahle, ella no está realizando este tipo de actos.La Secretaria de Energía visitó la entidad veracruzana este viernes, para dictar una conferencia magistral en materia energética.Desde el World Trade Center (WTC), donde este viernes el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y funcionarios de su gobierno encabezaron el evento "Nueva Agenda Municipalista de Veracruz, Transformación con orgullo" con la presencia de 160 Alcaldes y autoridades municipales, Rocío Nahle presentó la conferencia magistral "La política energética en el ámbito de lo local".Posteriormente, acudido al auditorio Benito Juárez, donde se realizaban jornadas de Salud y del Registro Civil.