Quiero hacer una denuncia de parte de los alumnos del Tecnológico de Xalapa, de la carrera de Ingeniería Electrónica.



Desde que inició el semestre no contamos con laboratorio para elaborar nuestras prácticas, lo cual es muy necesario, ya que algunas clases las tomamos en dicho laboratorio.



No contamos con laboratorio porque dicha escuela se le ocurrió renovar el laboratorio para convertirlo en oficinas administrativas (jefaturas de carrera)



Realmente no sabemos el porqué de dicha decisión y por qué a la escuela se le ocurre hacer esto en pleno ciclo escolar, sabiendo que nos afecta, lamentablemente somos pocos alumnos en la carrera comparándola con las demás.