“No es fácil” pero ya devolvimos 60 millones de nuestro presupuesto: MORENA

El delegado de MORENA en funciones de presidente, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que el partido a nivel Veracruz devolvió alrededor de 60 millones de pesos, equivalente a la mitad de las prerrogativas a las que tienen derecho.Sin embargo, no explicó el fin último de ese recurso, pues dijo que “no es tan fácil” devolver un dinero que ya viene etiquetado.Señaló que, si bien su partido ha impulsado la disminución de sus prerrogativas, debe ser a nivel federal que se establezcan las reglas y condiciones para la renuncia de parte del dinero público al que tienen derecho.“Tienen que cumplir con ciertos requisitos y de eso está encargándose el propio partido a nivel nacional, que ellos tienen concentrados los recursos del partido en Veracruz.“Ellos son los que se tienen que encargar de ese mecanismo, de que podamos cumplir con todas las de la ley para que no haya malentendidos o tergiversación de la información”, acotó.Ramírez Zepeta insistió que no es fácil regresar el dinero, pero aseguró que su instituto político sí ha devuelto por el bien de los ciudadanos, aunque no explicó bajo qué lineamientos o qué ocurrió con estos.Asimismo, recordó que MORENA está a favor de la disminución no solo de las prerrogativas, sino del número de diputados plurinominales y los sueldos de los legisladores en su conjunto, aunque admitió que ese fue uno de los principales pendientes de la legislatura saliente.Cabe recordar que el partido, vía transparencia, informó que cumplió con lo estipulado por el OPLE luego de que se declaró inconstitucional la reforma a la constitución en materia electoral y se ordenó devolver sus prerrogativas a todos los partidos después de que se les descontó la mitad.