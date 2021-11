“No es parejo” ampararse para vacunar a niños, critica Bienestar

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que no es conveniente que se promuevan amparos para que niños entre los 5 y 11 años de edad sean vacunados contra el COVID-19.“No nos parece conveniente y no es porque no tengamos que hacerle caso a la Ley, porque siempre le vamos a hacer caso, sino porque es algo que es para todos”, puntualizó en entrevista.Recordó que la política nacional de vacunación contra el Coronavirus está en sintonía con las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de salud.“Se atienden a los que nos encomiendan ellos porque tenemos que cuidar la salud de todos, de todas, ya lo explicó Jorge Alcocer (secretario de Salud Federal), sobre por qué no vacunar a sus nietos, dice que es para no restar desarrollo inmunológico”, expresó Huerta Ladrón de Guevara.Señaló que los amparos derivan en una valoración médica que tiene que haber, cuestionando que quienes tienen más dinero, sean los que puedan acudir ante la justicia federal para pedir su protección.“No nos gusta que se necesite tener dinero para conseguir el amparo que cuesta menos de 5 mil pesos y hasta 30 mil, que tengan que tener medicina privada para poder justificar y no siempre de la manera más correcta”, criticó.El funcionario federal afirmó que hasta el momento se ha cuidado bien la salud de todos los ciudadanos y que va a haber “parejura” siempre.“No es necesario, no es parejo, no es lo que queremos como país, queremos que la salud sea entendida como un tema de salud pública como hasta ahora y en el momento en que las autoridades internacionales den recomendaciones, nosotros las vamos a acatar sin ninguna duda”, aseveró.Finalmente, reiteró que hasta el momento no existe ninguna directriz de dichos organismo respecto de la vacunación de menores de 18 años de edad, “excepto las de comorbilidad que se está ejecutando”.