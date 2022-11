“No espero nada”, dice Alcalde de Orizaba ante posible recorte para 2023

"Yo no espero nada, cuando desde el principio no están bien las cosas", expresó el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez, ante la posible reducción de 251 millones de pesos para el presupuesto 2023 del municipio.Recordó que el proyecto que el Gobierno del Estado envió el Congreso contempla 547 millones 979 mil pesos para Orizaba el próximo año."Hasta ahora no está definido nada. Les mostré (a reporteros) que se había publicado en la Gaceta Oficial la propuesta del Gobernador y que debe de ser autorizada por el Congreso Local", dijo.“¿Usted esperaría que no sea aprobada la reducción?”, le preguntaron al Alcalde“Yo no espero nada cuando desde el principio no están bien las cosas”, respondió.Y es que el pasado fin de semana el diputado local Luis Arturo Santiago resaltó que el secretario de Finanzas, José Luis Lima, estaría en el Congreso para explicar el presupuesto.Además enfatizó que el recurso se destinará, de manera proporcional, a los Ayuntamientos, priorizando a los que menos tienen, considerados vulnerables.Pero también el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, consideró que Juan Manuel Diez Francos carece de imaginación al quejarse por una posible disminución pues “cuando no hay suficiente creatividad, todo lo quieren hacer con dinero del erario”.