“No estamos para tener fiestas”, recuerda Alcalde a xalapeños

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dio a conocer que tras una reunión con sus homólogos de la zona metropolitana, lanzarán un llamado en conjunto a los ciudadanos para que acaten las medidas sanitarias de manera urgente para combatir la pandemia.



"El día de hoy va a salir un pronunciamiento de todos los Alcaldes de la zona metropolitana, donde estamos planteándole a todos los ciudadanos que es indispensable usar el cubrebocas y cumplir con las reglas que indica el Sector Salud, no estamos para tener fiestas, para tener reuniones ni aglomeraciones".



Luego de una reunión de manera virtual en la que se tocaron diversos puntos referentes a la pandemia, el primer Edil informó que la problemática principal son las constantes fiestas que se hacen en toda la zona, en las que no se están respetando todos los lineamientos de prevención al COVID-19.



"Ese es el pronunciamiento que emitimos todos los Alcaldes de la zona metropolitana, ayer nos reunimos de manera virtual y lo que estamos viendo es que es inaceptable tener fiestas públicas o privadas, porque ya vimos la desgracia de lo que ocurrió en Xico, se reúnen como si estuviéramos en una situación de normalidad que no existe", dijo.



Rodríguez Herrero señaló que pondrán límites severos en los espacios con mayor concurrencia de personas y para los habitantes que pretendan organizar fiestas y los demás Alcaldes que tengan próximas celebraciones, deberán tomar las acciones que se consideren adecuadas para que la población entienda.



"El Alcalde de Coatepec expresó el gran riesgo que se tiene ahora, dijo que se acerca la fiesta de San Jerónimo, no puede ser, no estamos para fiestas. Vamos a poner límites severos, ustedes lo vieron, el parque tuvo que cerrarse con vallas para que la gente lo entienda, probablemente es lo que se tenga que hacer allá. Es una responsabilidad de cada Alcalde definir que la gente en buen plan entienda, que la gente entienda que es trabajo de todos".



Lamentó que en las colonias de la periferia, como Revolución, la gente se siga aglomerado en los tianguis, "a pesar de que se les dan todos los implementos para protección, estos siguen pensando que es ficción".



"Nosotros hemos hecho todo lo que la ley nos permite y ayer justamente todos los Alcaldes dijimos que nos estamos apegando a derecho para no violar derechos humanos, yo no puedo detener a nadie en la calle".



El munícipe aseveró que mientras las personas no entiendan la urgencia de utilizar el cubrebocas, usar gel antibacterial, no salir a la calle si no es necesario, la economía de Xalapa no fluirá.



"Sólo acatando las reglas de salud se podrá rescatar la economía, si no se cumplen las reglas de salud, esto será imposible", concluyó.