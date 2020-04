“¿No existe el Gobierno en Veracruz?”, cuestiona PRD tras asesinato de Regidora

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió que se castigue a los responsables del asesinato de la regidora del municipio de Texcatepec, María del Carmen Hernández.



El integrante de la Dirigencia Nacional Extraordinaria del partido del Sol Azteca, Ángel Ávila Romero, condenó el “cobarde asesinato” de la Edil de extracción perredista y del activista ambiental, Adán Vez Lira.



A través de sus redes sociales, Ávila Romero cuestionó al gobernador, Cuitlahuac García Jiménez, si existe autoridad en Veracruz, ya que ésta no es la primera agresión en contra de perredistas en la entidad.



“¿No existe el Gobierno en Veracruz? ¿Hasta cuando dejarán de asesinar a nuestros luchadores sociales en el Estado?”, publicó el líder partidista en redes sociales.



Advirtió que no se olvidan del homicidio del exalcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco y de otros de sus compañeros.



“Exigimos a las autoridades que se castigue a los responsables”, escribió Ávila Romero.



Cabe mencionar que la mañana de este martes, la regidora María del Carmen Hernández fue hallada asesinada en un camino de terracería en aquel municipio del norte de Veracruz.



Se pronuncian más perredistas



Por su parte, dirigentes municipales del Distrito de Tantoyuca criticaron que en los últimos meses se han registrados feminicidios y la mayoría han quedado impunes.



“En municipios como Texcatepec, Huayacocotla y Zacualpan, se ha observado un alza en delitos dolosos, habrá que reforzar la seguridad y mantener el orden, principalmente en esta parte del distrito, tenemos a varios regidores de extracción perredista que están consientes de la falta de vigilancias por medio de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz; sólo esperemos que se esclarezca este crimen de nuestra compañera”, dijo un Edil que pidió omitir sus datos por miedo a represalias.



Por su parte, el exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio Franco Castán, admitió que hay una preocupación latente de los alcaldes que militan en el PRD en Huayacocotla y en Zacualpan pero también, aquellos que tienen una representación como regidores en otros municipios como Ixhuatlán de Madero y Chicontepec, entre otros.



"Lamentamos mucho que suceda un asesinato más en Veracruz y que hoy sea una mujer luchadora de una región de las más marginadas del Estado, María del Carmen era regidora del municipio de Texcatepec; ella se dirigía hacia su trabajo, de su domicilio al Ayuntamiento, lamentablemente fue asesinada, ojalá no sea como en los últimos tiempos que escuchamos a las autoridades que cada vez que hay un homicidio que no habrá impunidad pero nunca lo resuelven", dijo.