“¡No fue hoy pero será ley!”, advierten feministas; seguirá lucha por aborto legal

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazar a el proyecto para reformar el Código Penal del Estado de Veracruz y legalizar la interrupción del embarazo, colectivos feministas advirtieron que “la lucha sigue”.A decir de Nancy Torres, integrante del Colectivo “Colmena Verde”, no hay desánimo entre las feministas y no quitarán el dedo del renglón, toda vez que el fallo en contra por parte de los ministros fue debido a tecnicismos jurídicos, no por estar en contra de la legalización del aborto."Nosotras no estamos desanimadas, ellos describieron que tenía que ver no con la despenalización del aborto, no con el fondo de la despenalización, sino con una cuestión que tiene que ver con tecnicismos jurídicos y omisión legislativa, por lo cual exhortamos a que el Congreso del Estado revise a consciencia los artículos que tienen que ver con la discriminación y criminalización a las mujeres y seguiremos luchando por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres de Veracruz", dijo.Por su parte, la organización “Mujeres de Sal” agradeció el apoyo de todas y todos los que se sumaron a promover la iniciativa por el derecho a decidir."Gracias a todas por su hermoso apoyo, no fue hoy pero será", dijeron. Mientras que el Colectivo "Sorora" publicó que "¡no fue hoy pero será ley!".La Primera Sala de la SCJN desechó con 4 votos en contra y uno a favor la propuesta para la legalización del aborto en Veracruz.“Seguiremos insistiendo y resistiendo”, aseguró en un posicionamiento la Red Nacional de Refugios A.C. tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativo a la inexistencia de una omisión legislativa de parte del Congreso de Veracruz para legislar sobre la interrupción legal del embarazo.En un mensaje en sus redes sociales, la Red acusó que la Corte “votó en contra del proyecto a favor del derecho a decidir de las mujeres veracruzanas”."Esto no finaliza aquí. Seguiremos insistiendo y resistiendo para que el aborto legal y seguro sea ley en todo el país”, publico el comité directivo de la Red.Reprocharon que la Corte no realizó un debate a profundidad del tema, por lo cual se turnó a otro ministro o ministra que deberá elaborar un nuevo proyecto para ser discutido."(La Corte) deja pasar oportunidad histórica para garantizar los derechos humanos de las mexicanas".