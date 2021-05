“No hago leña del árbol caído”: Cuitláhuac sobre Miguel Ángel Yunes

Tras las acusaciones que hiciera en su contra el ahora excandidato a la Alcaldía de Veracruz por el PAN-PRI-PRD, Miguel Ángel Yúnes Márquez, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez expresó que él no hace “leña del árbol caído”, luego de que el Tribunal Electoral invalidara la candidatura del panista.



En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, dijo que en su posición como mandatario debe mantenerse al margen de las cuestiones político-electorales, para no ser acusado de intervenir en los comicios para favorecer o perjudicar a algún contendiente o partido político.



“Quiero decir con toda claridad, por si no lo había expresado quizá bien las ocasiones anteriores, sobre otros casos, hoy lo digo de una manera a ver si más entendible: yo no hago leña del árbol caído”, dijo.



García Jiménez apuntó que como titular del Ejecutivo sus temas “prioritarios” en este momento son salud, seguridad, gobernabilidad y garantizar derechos electorales que lleven a una contienda en paz y democrática.



“Esos son mis mayores intereses y ando como ustedes pueden ver tratando de sacar el Plan Nacional de Vacunación, entiendo que mi nombre, mi Gobierno entra en la disputa electoral porque obviamente la oposición va señalar pretendiendo allegarse de adeptos a sus proyectos políticos electorales de partido, la opinión favorable del gente o alguna opinión de la gente”, comentó.



Ante los representantes de los medios de comunicación, expuso que “sería desventajoso si yo desde esta postura critico de loco a uno de los contendientes, aunque me hagan alusiones personales o que critico de lo que sea, no puedo yo no estoy ya en la contienda”.



El Gobernador hizo referencia a su antecesor y padre Yunes Márquez, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien llegó a llamar “viejo loco” al ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



“En este caso, la respuesta de sus contendientes o de los partidos contendientes, ahí está la respuesta, que la opinión pública se haga de sus preferencias electorales de acuerdo a esas opiniones, pero me encuentro de restringido en este momento porque firmé un Acuerdo Nacional democrático, de promover una elección lo más limpia posible”, dijo.



García Jiménez reconoció que el cargo de Gobernador “tiene un peso específico sobre la opinión”, que podría usar “para ir y desenmascarar a muchos de los que pretendidos candidatos. Pero la ley me restringe en estos momentos, porque si podría derivarse en alentar la votación sobre otro (candidato) o desalentar la votación sobre el señalado (Yunes Márquez)”.



Insistió que en el pasado, tanto en 2018 y 2016 como en 2006 “se abusó” de la investidura que actualmente ostenta, por lo que reafirmó que su administración le está apostando a la cultura de un Gobierno democrático o que pretende serlo.



“Y por eso yo aplaudí en su momento y lo dije públicamente la actitud del Presidente de la República, democrática, de no intervenir a favor de un candidato o candidata, no se olviden que incluso el INE dijo que un Presidente si había intervenido, pero que fue poquito, a favor de uno de los candidatos”.



Hoy en día, aseveró que están tratando de ser diferente y de marcar la diferencia entre el gobierno y los candidatos, “y que se enrute esta postura para los siguientes sexenios, a fin de que existe una cultura de la pluralidad democrática y del comportamiento demócrata de quien ostenta esta posición, este cargo”.



Cabe mencionar que Yunes Márquez acusó de manera directa al mandatario estatal, de ordenar a los magistrados del TEV que anularan su candidatura, dichos que el mandatario desestimó.