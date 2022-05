“No hubo daño” con joven detenido por error, ya nos disculpamos: Gobernador

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que exista daño alguno por reparar con Antonio de Jesús “N”, el joven al que detuvieron por error por el asesinato de dos periodistas en el sur de Veracruz, además reiteró que la equivocación la cometió la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), no la Fiscalía de Veracruz.En entrevista en Xalapa, el mandatario confirmó que ya se disculparon con Antonio y aseguró que él mismo había accedido a que lo llevaran hasta Coatzacoalcos para confirmar su identidad."El joven accedió a trasladarse. Desde el inicio él alegó en su defensa que era una confusión, a lo cual se atendió. Yo solicité al órgano jurídico nuestro para que atendiera con la asistencia jurídica que requiriera el joven a fin de que en su traslado se respetaran sus derechos, que, al llegar a Coatzacoalcos, la FGE corroborara la identidad y se dijera si era o finalmente no", comentó el mandatario.Y es que este miércoles, autoridades presumieron su captura, asegurando que era el autor material del asesinato de las reporteras Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Johana García Olivera en Cosoleacaque."La Fiscalía pidió la disculpa correspondiente, nosotros también y creo que quedó en buen acuerdo. El día de hoy la Fiscalía y todas las corporaciones volvemos a levantar la alerta de la orden de aprehensión que tiene que ejecutarse contra el responsable", manifestó.La detención desató protestas en Xalapa, pues motorrepartidores —compañeros de trabajo de Antonio— y su familia, exhibieron pruebas de que el joven siempre estuvo en la Capital cuando se cometió el crimen.Horas después, la Fiscalía anunció que sería liberado pues la detención derivó de una “homonimia”, es decir, por una confusión con dos personas llamadas igual."Todo esto se hizo en compañía de los padres, a los padres se les informó cuál era la situación, que era necesario trasladarlo, se les dio todo el apoyo para que se comunicaran con él en todo momento. Es falso de que fue golpeado, de que fue aislado, en todo momento tuvo comunicación con sus padres", dijo.Al respecto, el Gobernador destacó que no se llegó a declarar ante Juez la detención del joven. No obstante, la Fiscalía sí llegó a difundir su fotografía para informar de su captura y hasta anunció que sería presentado ante Juez.“No lo podríamos llamar un error porque hay una orden de aprehensión que llega a todas las corporaciones”, dijo García Jiménez al apuntar que el proceso penal inicia cuando se presenta ante la FGE, que es quien lo requiere para llevarlo ante un juez, lo cual ya no ocurrió."En ese momento, en la confrontación de los datos, ya más delicados y personales que dan el perfil de una persona, no cuadraban algunos datos que tiene la FGE y se concluyó de que se trataba de una persona que tiene el mismo nombre y que no era la que se buscaba", enfatizó Cuitláhuac García.Acotó que los papás decidieron trasladarse a Coatzacoalcos, donde se encontraron con el joven, una vez fue liberado; aunque refrendó que no estuvo detenido, ni se presentó ante el juez."Al joven se le atendió en las horas que tardaron los padres en trasladarse, se le apoyo en el traslado y quedó en disposición de ellos se les va a apoyar para que regresen a Xalapa toda la familia", destacó ante los reporteros.De igual modo, el titular del Ejecutivo reafirmó que la orden de aprehensión contra el probable asesino de las comunicadoras y otras más siguen vigentes y tendrá que seguir su búsqueda."Seguimos las cuatro corporaciones trabajando. Lo que sucedió es muestra de que no hemos soltado el tema, de que se está trabajando y que se está haciendo una búsqueda ardua sobre ellos y pronto se van a tener resultados definitivos en esto", dijo.