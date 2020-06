“No hubo daños graves” por terremoto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hasta el mediodía de este martes se registraba un muerto y un herido en el municipio de Huatulco, Oaxaca, tras el terremoto de 7.5 grados en aquella entidad.



“No hubo daños graves, son derrumbes, se rompieron cristales, cayeron marquesinas, bardas pero nada grave”, informó mediante sus redes sociales, al mantenerse en contacto con el coordinador nacional de Protección Civil, David León.



Además, informó que las instalaciones estratégicas no sufrieron ningún daño, es decir, sitios como puertos, aeropuertos y refinerías, “todo está en buen estado”.



No obstante, Petróleos Mexicanos sí confirmó un incendio en la refinería "Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, que fue sofocado de inmediato, aunque dejó un lesionado.



“Fue puesta en paro seguro por registro de disparo en los turbogeneradores y caldera, lo que provocó un conato de incendio. El resto de instalaciones en el Estado operan de forma normal”, informó la empresa.



Sobre la alerta de sismo que comenzó a difundirse, el Ejecutivo explicó que se espera aumente el nivel del mar en un metro en costas de Oaxaca, aunque no se considera de riesgo.



“Ya se esta informando a la población en costas”, dijo el Presidente.



Sismológico Nacional reportó que hasta las 13:00 horas, ya se habían registrado más de 303 réplicas. A las 13:27 horas hubo una de 5.6 a 46 kilómetros de la misma localidad.



Ante esta situación, el Presidente pidió a la población mantenerse al pendiente y conservar la calma.